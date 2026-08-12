«Роскосмос» показал солнечное затмение с высоты 400 км
Космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров сфотографировал солнечное затмение с высоты 400 км с борта Международной космической станции (МКС). Снимки опубликовал «Роскосмос» в Telegram-канале.
На четырех фотографиях солнечный диск «съеден» с разных сторон наплывом Луны.
12 августа произошло полное солнечное затмение. Полоса полной фазы прошла через Гренландию, Исландию, север Испании и север Якутии. Роскосмос в партнерстве с «Яндекс Погодой» проводил трансляцию солнечного затмения. Наблюдательной площадкой был «Лахта-центр», расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга.
В Московском планетарии сообщали, что помимо затмения земляне смогут наблюдать сразу шесть планет Солнечной системы. Начиная с вечера 12 августа и до рассвета 13 августа планеты будут постепенно появляться над северо-восточным горизонтом в следующей последовательности: Нептун – после 21:30 мск, Сатурн – около 21:45 мск, Уран – около 23:00 мск, Марс – около 00:30 мск, Меркурий – около 03:30 мск и Юпитер – около 03:55 мск.