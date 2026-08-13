Производитель чипов CXMT стал самой дорогой китайской компанией
Разработчик и производитель чипов памяти CXMT обогнал компанию Tencent Holdings и стал самой дорогой китайской компанией в мире. Это подчеркивает ажиотаж на рынке, вызванный развитием искусственного интеллекта (ИИ), который подпитывает спрос на акции компаний, производящих микросхемы, пишет Bloomberg.
Акции CXMT стали индикатором амбиций Китая в области ИИ и стремления к самообеспечению полупроводниками. Они упали на 1,20% к закрытию 12 августа, и ее рыночная капитализация составила $524 млрд. Однако в это время ценные бумаги Tencent, в число активов которой входят мессенджер WeChat и разработчик игр Riot Games, упали на 4,46%, а капитализация снизилась до $510 млрд.
Этот скачок, пишет агентство, отражает сохраняющееся предпочтение инвесторов к производителям оборудования, связанному с ИИ, по сравнению с традиционными лидерами интернет-индустрии. Портфельный менеджер Allspring Global Investments Гэри Тан назвал чипы «новыми кликами», а превосходство CXMT над Tencent – сигналом рынка.
27 июля стало известно, что акции CXMT взлетели почти на 466% в день первичного размещения на шанхайской бирже STAR Market. Производитель привлек 57,92 млрд юаней ($8,6 млрд). При размещении акции стоили 8,66 юаня за акцию. На закрытие акции CXMT остановились на отметке в 49 юаней. Рыночная капитализация компании составила около 3,3 трлн юаней, превзойдя капитализацию крупнейшего банка КНР ICBC в 2,6 трлн юаней.
В I квартале CXMT получила операционную прибыль в размере 35,43 млрд юаней по сравнению с убытком в 2,83 млрд юаней годом ранее. Мировой спрос на вычислительные мощности растет. Кроме того, вопрос ИИ все чаще поднимается в контексте национальной безопасности Китая.