Производитель чипов CXMT стал самой дорогой китайской компанией

Акции CXMT стали индикатором амбиций Китая в области ИИ и стремления к самообеспечению полупроводниками. Они упали на 1,20% к закрытию 12 августа, и ее рыночная капитализация составила $524 млрд. Однако в это время ценные бумаги Tencent, в число активов которой входят мессенджер WeChat и разработчик игр Riot Games, упали на 4,46%, а капитализация снизилась до $510 млрд.