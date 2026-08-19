TikTok может запустить денежные переводы в личных сообщениях
Приложение TikTok тестирует функцию перевода средств в личных сообщениях, сообщил Bloomberg. Новая возможность позволит пользователям отправлять деньги друг другу непосредственно внутри социальной сети.
Согласно обнаруженному в коде американской версии приложения TikTok для iPhone функционалу, для проведения транзакций планируется использовать платежный сервис TikTok Pay. Сейчас он доступен во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде и используется в том числе для оплаты покупок в TikTok Shop.
Получатели переводов смогут подтверждать получение денег до истечения определенного срока, а отправители – получать уведомления о статусе транзакции. Кроме того, к переводу можно будет прикрепить сообщение.
Представитель TikTok сообщил Bloomberg, что сейчас функция не тестируется ни в одной стране и находится на ранней стадии разработки. Компания также пока не приняла окончательного решения о ее запуске.
Развитие платежных сервисов может позволить TikTok удерживать больше финансовых операций внутри собственной экосистемы, пишет Bloomberg. Сейчас пользователи платформы могут оплачивать товары в TikTok Shop, покупать цифровые монеты и отправлять виртуальные подарки авторам контента.
По данным Sensor Tower, с начала 2026 г. пользователи по всему миру потратили в TikTok более $2,9 млрд. С 2022 г. сервис занимает первое место среди приложений по объему выручки от внутренних покупок. В США расходы пользователей TikTok превышают аналогичный показатель YouTube, Facebook
В июне основатель соцсети TikTok Чжан Имин стал вторым в рейтинге самых богатых предпринимателей Азии, поднявшись выше индийского миллиардера Мукеша Амбани.