TikTok может запустить денежные переводы в личных сообщениях

По данным Sensor Tower, с начала 2026 г. пользователи по всему миру потратили в TikTok более $2,9 млрд. С 2022 г. сервис занимает первое место среди приложений по объему выручки от внутренних покупок. В США расходы пользователей TikTok превышают аналогичный показатель YouTube, Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит Meta ).