Бизнесу могут упростить доступ к госданным для обучения ИИ

«Ведомости» писали, что правительство может разрешить компаниям-разработчикам ИИ использовать защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности – статьи, книги, фильмы, изображения и др. – для обучения своих моделей. Использовать произведения без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания.