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Главная / Технологии /

Бизнесу могут упростить доступ к госданным для обучения ИИ

Максим Цуланов

Бизнес попросил Минэкономразвития и Минцифры создать закрытую платформу с доступом к государственным данным для обучения ИИ-моделей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника, участвовавших в обсуждениях властей и бизнеса.

Государственные системы не обязаны передавать данные разработчикам для обучения ИИ, закон о поддержке ИИ и разрешил обучать модели на государственных данных и доступном контенте без согласия правообладателей. Вместе с тем, сейчас процедуры такого доступа нет.

Экспериментально-правовой режим (ЭПР) с доступом к госреестрам будет представлять собой закрытую платформу для ограниченного круга компаний «без извлечения и копирования данных за ее пределы», пояснил один из собеседников издания.

«Ведомости» писали, что правительство может разрешить компаниям-разработчикам ИИ использовать защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности – статьи, книги, фильмы, изображения и др. – для обучения своих моделей. Использовать произведения без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания.

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