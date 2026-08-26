Meta изменит работу Instagram и Facebook из-за исков о вреде детям

Соглашение урегулирует претензии 29 американских штатов и завершит федеральный процесс, в рамках которого компанию обвиняли в том, что она намеренно делала платформы вызывающими зависимость у несовершеннолетних, вводила пользователей в заблуждение относительно их безопасности и ненадлежащим образом собирала персональные данные детей.