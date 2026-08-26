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Meta изменит работу Instagram и Facebook из-за исков о вреде детям

Татьяна Мозолевская

Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) выплатит около $17 млрд и изменит работу Instagram (принадлежит Meta) и Facebook (принадлежит Meta) в рамках урегулирования исков о вреде соцсетей для детей, сообщил Reuters.

Соглашение урегулирует претензии 29 американских штатов и завершит федеральный процесс, в рамках которого компанию обвиняли в том, что она намеренно делала платформы вызывающими зависимость у несовершеннолетних, вводила пользователей в заблуждение относительно их безопасности и ненадлежащим образом собирала персональные данные детей.

В рамках соглашения Meta введет ежедневные ограничения по времени использования Facebook и Instagram для несовершеннолетних, ограничит доступ к платформам в ночные часы и усилит меры против доступа детей к контенту с возрастными ограничениями.

Компания при этом не признала правонарушений. Максимальный объем выплат по соглашению составит $16,68 млрд.

Отдельно Meta урегулировала иски Калифорнии, Иллинойса, Нью-Мексико и округа Колумбия, связанные со скандалом Cambridge Analytica. Эти юрисдикции получат $459,3 млн.

Иски стали частью более широкой волны разбирательств против Meta, Snap, Alphabet и ByteDance. Компании обвиняют в том, что они сознательно внедряли функции, способные вызывать зависимость у детей и подростков и усугублять проблемы с психическим здоровьем.

14 августа Конституционный совет Франции заблокировал закон, предусматривавший запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Как сообщал France 24, совет счел ограничения нарушающими свободу выражения мнений. Хотя 21 августа инициативу поддержали национальное собрание Франции и сенат.

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