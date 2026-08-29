Маск обвинил руководство OpenAI в присвоении чужих разработок

OpenAI была основана как некоммерческая организация в декабре 2015 г., но в марте 2019 г. перешла к модели с ограниченной прибылью, что впоследствии неоднократно вызывало критику со стороны одного из сооснователей – Маска, покинувшего совет директоров в феврале 2018 г. Бизнесмен сослался на потенциальный конфликт интересов с разработками ИИ в Tesla.