Маск обвинил руководство OpenAI в присвоении чужих разработок
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал руководство OpenAI, основателя Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана, обвинив их в присвоении чужих разработок. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.
Его заявление прозвучало на фоне решения OpenAI прекратить партнерство с компанией Cursor, которую недавно приобрела принадлежащая Маску SpaceX.
Как сообщила OpenAI в соцсети X, уведомление о разрыве сотрудничества уже направлено SpaceX. Доступ Cursor к моделям компании будет отключен с 12 ноября 2026 г. Это максимальный срок уведомления, предусмотренный контрактом. В дальнейшем новые разработки OpenAI, включая модель Astra, не будут передаваться Cursor.
В качестве причины разрыва в OpenAI назвали нарушение условий соглашения компаниями Илона Маска – X (после сделки с Twitter) и xAI, что, по данным источника, было подтверждено под присягой.
В ответ на это Маск заявил, что ему «абсолютно все равно» на решение OpenAI, и жестко раскритиковал Альтмана и Брокмана, назвав их «ненадежными и лживыми мерзавцами, которые украли некоммерческую организацию с открытым исходным кодом».
OpenAI была основана как некоммерческая организация в декабре 2015 г., но в марте 2019 г. перешла к модели с ограниченной прибылью, что впоследствии неоднократно вызывало критику со стороны одного из сооснователей – Маска, покинувшего совет директоров в феврале 2018 г. Бизнесмен сослался на потенциальный конфликт интересов с разработками ИИ в Tesla.
16 июня стало известно, что SpaceX Илона Маска приобретет ИИ-стартап Anysphere – разработчика ИИ-агента для программирования Cursor – за $60 млрд в рамках стратегии развития в корпоративном секторе. В SpaceX заявили, что ожидают завершения сделки в течение III квартала 2026 г.
В августе OpenAI замедлила обучение передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ) в целях повышения безопасности. Компания также расширяет мониторинг рассуждений и действий ИИ.