Женский дуэт астронавтов вышел в открытый космос для монтажных работ
Астронавты NASA Джессика Меир и Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения монтажных и технических работ, сообщило NASA.
Выход начался примерно в 8:30 по восточному времени США (15:30 мск) и должен продлиться около шести с половиной часов. Астронавты заменят отражатель на передней стороне модуля Harmony, который используется для навигации космических аппаратов при сближении и стыковке с МКС.
После установки отражателя экипаж также займется монтажом кабелей для систем передачи данных, подготовкой радиатора альфа-магнитного спектрометра к будущему обслуживанию и заменой камеры высокого разрешения на ферме станции.
Для Адено это третий выход в открытый космос, для Меир – седьмой. Меир должна занять третье место среди женщин – астронавтов NASA по общему числу выходов в открытый космос. Впереди нее находятся Пегги Уитсон с десятью выходами и Суни Уильямс с девятью.
25 августа стало известно, что Адено и астронавт NASA Анил Менон второй раз за месяц вышли в открытый космос с борта МКС.