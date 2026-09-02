Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP87,12+0,41%CNY Бирж.12,896-0,26%IMOEX2 167,17-0,92%RTSI786,96-0,92%RGBI113,72-0,12%RGBITR772,51-0,09%
Главная / Технологии /

Лихачев: строительство Приморской АЭС начнется в 2027 году

Сергей Пахомов

Приморскую атомную электростанцию (АЭС) начнут строить в следующем году. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы идем к тому, чтобы <...> первый бетон у нас был в следующем году, и чтобы в 2032 г. первые киловатты пошли в сеть Дальнего Востока», – заявил Лихачев.

Он также отметил, что АЭС оснастят энергоблоками с реакторами мощностью 1000 МВт. Глава корпорации уточнил, что это будут блоки как российского, так и зарубежного производства.

20 августа президент России Владимир Путин на совещании сообщил, что РФ планирует расширить географию размещения энергоблоков атомных электростанций. География атомной энергетики будет расширяться. Современные АЭС появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам президента, развитие атомной генерации позволит укрепить инфраструктурную базу регионов и создать условия для появления новых энергоемких производств.

Путин указал, что РФ должна обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству как крупных, так и малых АЭС. Он также отметил, что Россия введет еще около 30 гигаватт мощностей АЭС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте