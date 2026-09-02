Лихачев: строительство Приморской АЭС начнется в 2027 году
Приморскую атомную электростанцию (АЭС) начнут строить в следующем году. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Мы идем к тому, чтобы <...> первый бетон у нас был в следующем году, и чтобы в 2032 г. первые киловатты пошли в сеть Дальнего Востока», – заявил Лихачев.
Он также отметил, что АЭС оснастят энергоблоками с реакторами мощностью 1000 МВт. Глава корпорации уточнил, что это будут блоки как российского, так и зарубежного производства.
20 августа президент России Владимир Путин на совещании сообщил, что РФ планирует расширить географию размещения энергоблоков атомных электростанций. География атомной энергетики будет расширяться. Современные АЭС появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам президента, развитие атомной генерации позволит укрепить инфраструктурную базу регионов и создать условия для появления новых энергоемких производств.
Путин указал, что РФ должна обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству как крупных, так и малых АЭС. Он также отметил, что Россия введет еще около 30 гигаватт мощностей АЭС.