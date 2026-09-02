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В «Яндексе» опровергли наличие у «Алисы» полного доступа к данным пользователей

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Алиса AI» не получает неограниченного доступа к данным пользователей, в том числе доступа к банковским приложениям, заявил руководитель группы безопасности «Алисы AI» и автономного транспорта «Яндекса» Борис Рютин.

«Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, к которым пользователь дал явное разрешение», – сказал он.

Рютин добавил, что пользователь в настройках гаджета может сам выбрать ассистента – зарубежного или российского.

«Алиса AI», по его словам, не получает дополнительных возможностей и не обладает преимуществом по сравнению с зарубежными моделями. Ей доступны только ее основные функции.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Речь идет о приложении «Яндекс» и «Алисе AI». Также «Алиса AI» сможет получить расширенный доступ к устройствам пользователей, в том числе доступ к банковским приложениям на устройствах и другим чувствительным данным. Храниться они будут на мощностях устройства. Изменения затронут не только мобильные устройства, но и колонки.

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