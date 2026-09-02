В «Яндексе» опровергли наличие у «Алисы» полного доступа к данным пользователей

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Речь идет о приложении «Яндекс» и «Алисе AI». Также «Алиса AI» сможет получить расширенный доступ к устройствам пользователей, в том числе доступ к банковским приложениям на устройствах и другим чувствительным данным. Храниться они будут на мощностях устройства. Изменения затронут не только мобильные устройства, но и колонки.