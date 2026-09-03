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Главная / Технологии /

«Бюро 1440» начнет тестирование сервиса спутниковой связи на РЖД

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») начнет тестирование сервиса спутниковой связи нового поколения на российских железных дорогах (РЖД), сообщил гендиректор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков на полях ВЭФ-2026.

Компания уже установила терминал спутниковой связи для железнодорожного транспорта на состав дальнего следования, апробация начнется в ближайшие дни. «Бюро 1440» успешно произвело необходимое для тестов в 2026 г. количество терминалов.

«В августе мы в соответствии с нашими планами проводили внутренние тесты и уже начали первые тесты с нашими потребителями – даже с неким опережением графика. Тесты в разных регионах нашей страны – в Красноярске, на юге, на севере. Мы охватываем тестами довольно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис», – сказал Шелобков.

По его словам, «Бюро 1440» рассматривает, в том числе, Дальний Восток как целевую площадку для будущего крупносерийного производства абонентских терминалов.

19 мая стало известно, что РЖД и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» утвердили план внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». Тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 г. Документы подписали замглавы РЖД Евгений Чаркин и гендиректор «Икс холдинга» и «Бюро 1440» Алексей Шелобков в рамках конференции ЦИПР-2026.

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