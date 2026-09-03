«Бюро 1440» начнет тестирование сервиса спутниковой связи на РЖД

«В августе мы в соответствии с нашими планами проводили внутренние тесты и уже начали первые тесты с нашими потребителями – даже с неким опережением графика. Тесты в разных регионах нашей страны – в Красноярске, на юге, на севере. Мы охватываем тестами довольно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис», – сказал Шелобков.