«Бюро 1440» начнет тестирование сервиса спутниковой связи на РЖД
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») начнет тестирование сервиса спутниковой связи нового поколения на российских железных дорогах (РЖД), сообщил гендиректор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков на полях ВЭФ-2026.
Компания уже установила терминал спутниковой связи для железнодорожного транспорта на состав дальнего следования, апробация начнется в ближайшие дни. «Бюро 1440» успешно произвело необходимое для тестов в 2026 г. количество терминалов.
«В августе мы в соответствии с нашими планами проводили внутренние тесты и уже начали первые тесты с нашими потребителями – даже с неким опережением графика. Тесты в разных регионах нашей страны – в Красноярске, на юге, на севере. Мы охватываем тестами довольно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис», – сказал Шелобков.
По его словам, «Бюро 1440» рассматривает, в том числе, Дальний Восток как целевую площадку для будущего крупносерийного производства абонентских терминалов.
19 мая стало известно, что РЖД и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» утвердили план внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». Тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 г. Документы подписали замглавы РЖД Евгений Чаркин и гендиректор «Икс холдинга» и «Бюро 1440» Алексей Шелобков в рамках конференции ЦИПР-2026.