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Главная / Технологии /

Ежедневная аудитория трансляций VK превысила 2,5 млн пользователей

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

VK запустила персональные рекомендации для прямых трансляций »VK видео». Их ежедневная аудитория превысила 2,5 млн пользователей, сообщила компания на своем сайте.

Среднее время просмотра составило 34 минуты. За первое полугодие самой популярной тематикой трансляций стали развлечения и медиаконтент – 44% общего времени просмотра. Пользователи активно смотрят новости и политику – 19%, спортивные трансляции – 18%, а также трансляции по теме музыки и игр – 3%.

Среди наиболее популярных оригинальных авторов прямых трансляций по количеству зрителей в августе стала рукодельница, лига рыболовов, игровой автор и проект о животных.

Выручка VK по итогам первого полугодия по МСФО выросла на 12% год к году и составила 81 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 34%, до 14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 17%, показав рост на 3 п.п. Чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27% до 60,2 млрд руб. Соотношение чистого долга на EBITDA улучшилось и составило 2,3х по сравнению с 3,6х.

С 1 сентября в «VK видео» изменилась программа монетизации. Платформа снизила порог входа для авторов в 5 раз – с 5000 до 1000 подписчиков. Также появился льготный период на 90 дней для уже подключенных авторов: им гарантируют выплаты, если не наберется 30 000 минут просмотров за квартал, уточнили в компании.

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