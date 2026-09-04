Ежедневная аудитория трансляций VK превысила 2,5 млн пользователей
Среднее время просмотра составило 34 минуты. За первое полугодие самой популярной тематикой трансляций стали развлечения и медиаконтент – 44% общего времени просмотра. Пользователи активно смотрят новости и политику – 19%, спортивные трансляции – 18%, а также трансляции по теме музыки и игр – 3%.
Среди наиболее популярных оригинальных авторов прямых трансляций по количеству зрителей в августе стала рукодельница, лига рыболовов, игровой автор и проект о животных.
Выручка VK по итогам первого полугодия по МСФО выросла на 12% год к году и составила 81 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 34%, до 14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 17%, показав рост на 3 п.п. Чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27% до 60,2 млрд руб. Соотношение чистого долга на EBITDA улучшилось и составило 2,3х по сравнению с 3,6х.
С 1 сентября в «VK видео» изменилась программа монетизации. Платформа снизила порог входа для авторов в 5 раз – с 5000 до 1000 подписчиков. Также появился льготный период на 90 дней для уже подключенных авторов: им гарантируют выплаты, если не наберется 30 000 минут просмотров за квартал, уточнили в компании.