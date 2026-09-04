Ежедневная аудитория трансляций VK превысила 2,5 млн пользователей

Выручка VK по итогам первого полугодия по МСФО выросла на 12% год к году и составила 81 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 34%, до 14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 17%, показав рост на 3 п.п. Чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27% до 60,2 млрд руб. Соотношение чистого долга на EBITDA улучшилось и составило 2,3х по сравнению с 3,6х.