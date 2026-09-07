«Базис» купил разработчика платформы для мониторинга IT-систем

ООО «Протосервисез» было создано в мае 2014 г. с уставным капиталом 25 000 руб., следует из «СПАРК Интерфакса». До приобретения доли по 50% находилось в собственности у его гендиректора Дениса Бескоровайного и Надежды Фердман. Выручка «Протосервисез» в 2025 г. сократилась в 2,4 раза до 9,4 млн руб., а чистая прибыль упала почти втрое – до 4,96 млн руб., следует из «СПАРК Интерфакса». Proto представила собственную платформу наблюдаемости в 2022 г. Она позволяет отслеживать работу приложений и инфраструктуры, анализировать пользовательский опыт и логи (текстовые файлы, куда автоматически записывается важная информация о работе программы или операционной системы), контролировать показатели надежности и расследовать инциденты. Решение включено в единый реестр российского ПО Минцифры.