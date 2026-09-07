«Базис» купил разработчика платформы для мониторинга IT-систем

«Базис» купил разработчика платформы для мониторинга IT-системПриобретение разработчика Proto позволит сократить сроки внедрения по сравнению с самостоятельной разработкой с нуля
Российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО) «Базис» приобрел 70% разработчика инфраструктурного мониторинга и аналитики операционных данных ООО «Протосервисез» (бренд Proto). Об этом «Ведомостям» рассказали стороны сделки. Оставшиеся 30% Proto остались у основателей компании. Покупатель вложил деньги в капитал фирмы, не раскрывая объема инвестиций.
ООО «Протосервисез» было создано в мае 2014 г. с уставным капиталом 25 000 руб., следует из «СПАРК Интерфакса». До приобретения доли по 50% находилось в собственности у его гендиректора Дениса Бескоровайного и Надежды Фердман. Выручка «Протосервисез» в 2025 г. сократилась в 2,4 раза до 9,4 млн руб., а чистая прибыль упала почти втрое – до 4,96 млн руб., следует из «СПАРК Интерфакса». Proto представила собственную платформу наблюдаемости в 2022 г. Она позволяет отслеживать работу приложений и инфраструктуры, анализировать пользовательский опыт и логи (текстовые файлы, куда автоматически записывается важная информация о работе программы или операционной системы), контролировать показатели надежности и расследовать инциденты. Решение включено в единый реестр российского ПО Минцифры.
«Базис» планирует интегрировать технологии Proto в свои основные продукты, в том числе на платформу для виртуализации серверов и контейнеров Basis Dynamix. Средства будут направлены на развитие платформы инфраструктурного мониторинга с искусственным интеллектом (ИИ). Как отметил представитель «Базиса», это позволит заказчикам прогнозировать состояние работы IT-инфраструктуры. Для клиентов, которые не используют инфраструктурные решения «Базиса», сохранится возможность применять платформу Proto как самостоятельный продукт, добавил он.
Приобретение разработчика Proto позволит на полтора года сократить сроки внедрения решений инфраструктурного мониторинга в экосистему по сравнению с самостоятельной разработкой аналогичного программного обеспечения с нуля, передал слова генерального директора «Базиса» Давида Мартиросова его представитель. «Сегодня платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных становятся важной частью современной IT-архитектуры. По мере роста распределенных систем, контейнерных сред и облачных платформ заказчикам уже недостаточно мониторинга отдельных компонентов, им необходима сквозная видимость инфраструктуры, приложений и связанных с ними бизнес-процессов в едином контуре», – сообщил он.
По мнению основателя и генерального директора Paragon Family Office Александра Абрамяна, синергия двух компаний заключается в том, что «Базис» получает возможность продавать Proto через собственную клиентскую базу и встраивать ее в существующие решения для управления IT–инфраструктурой.