OpenAI: ИИ в скором времени сможет развиваться без участия человека

При этом компании продолжают создавать все более мощные модели, а инвесторы активно вкладываются в разработки в области рекурсивного самосовершенствования ИИ. OpenAI ранее заявляла, что хочет создать «полностью автоматизированного ИИ-исследователя» менее чем за два года.