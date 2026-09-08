Счетная палата узнала о занижении операторами доходов в отчетах для Минцифры

В 2025 г. около 1100 компаний могли предоставить в Минцифры недостоверные отчеты с нулевой годовой выручкой, следует из статистики. Как отмечается в материале, такое возможно, если оператор не ведет деятельности. При этом по информации Роскомнадзора, где содержатся отчеты о фактическом ведении деятельности, в случае этих компаний это не так.