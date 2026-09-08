Счетная палата узнала о занижении операторами доходов в отчетах для Минцифры

Счетная палата узнала о занижении операторами доходов в отчетах для МинцифрыБольшинство компаний снизили свои поступления более чем на 80%
Большинство операторов связи занижают доходы в отчетах для Минцифры на 80% и более по сравнению с их отчетностью для налоговой службы. Это следует из доклада Счетной палаты об аудите деятельности Минцифры по формированию доходов федерального бюджета от обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО) в период 2023 – 2025 гг. и истекшем периоде 2026 г.
В 2025 г. около 1100 компаний могли предоставить в Минцифры недостоверные отчеты с нулевой годовой выручкой, следует из статистики. Как отмечается в материале, такое возможно, если оператор не ведет деятельности. При этом по информации Роскомнадзора, где содержатся отчеты о фактическом ведении деятельности, в случае этих компаний это не так.
«Более 50% операторов связи [за 2024 г.] указали значения ниже, чем указанные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, направленной в ФНС России, на 80% и более. Только 472 оператора связи представили сведения по указанной строке с отклонением менее 1%. За 2023 г. таких операторов связи было 421 из 4692», – говорится в отчете.
Резерв универсального обслуживания (РУО) – это специальный фонд, средства из которого направляются на борьбу с цифровым неравенством. В частности, за счет денег из РУО проводят интернет до небольших населенных пунктов с населением 100-500 человек. Размер обязательных отчисления в РУО операторы рассчитывают самостоятельно, ставка отчислений установлена в размере 2% от доходов.
Отчисления операторов в РУО является наибольшей статьей доходов Минцифры. В прошлом году объем поступлений составил 28,6 млрд руб., что составляет 87% от всех доходов ведомства. В 2025 г. общее количество плательщиков составило 5500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 93% объема всех платежей внесли 50 операторов связи, что составляет 1% от общего числа плательщиков.