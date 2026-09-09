F6: утечки в российских компаниях растут на фоне геополитического конфликта
Утечки данных клиентов российских компаний за полтора года составили 326. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании по борьбе с киберугрозами F6.
В общей сложности утечки баз данных содержали около 1,175 млрд строк с данными российских пользователей. Количество публичных утечек баз данных за весь 2025 г. и первую половину 2026 г. вдвое больше, чем у компаний из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств СНГ. В совокупности в этих странах было отмечено 164 публичных утечек.
Аналитики связали высокий рост российских компаний с участившихся во время геополитического конфликта кибератаках на бизнес и организации «с целью кражи данных и нанесения максимального ущерба компаниям и их клиентам».
«Интенсивность атак киберпреступников на российские организации с целью нанесения максимального ущерба остается на беспрецедентно высоком уровне. <...> Без современных решений в сфере информационной безопасности и профессиональных действий ИБ-команд, ущерб для российского бизнеса был бы намного больше», – сказала технический руководитель департамента киберразведки F6 Елена Шамшина.
«Ведомости» писали в начале августа, что объем премий российского рынка страхования киберрисков составляет 1,5–3 млрд руб., а на фоне возросшего спроса бизнеса может вырасти почти в два раза к концу года – до 3–6 млрд руб. Премии «Ингосстраха» по этому виду страхования в первом полугодии 2026 г. выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Спрос поддерживает рост числа и сложности кибератак: после серии крупных инцидентов в 2025 г. компании все чаще понимают, что даже развитые системы информационной безопасности не способны полностью исключить все риски.