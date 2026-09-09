F6: утечки в российских компаниях растут на фоне геополитического конфликта

«Ведомости» писали в начале августа, что объем премий российского рынка страхования киберрисков составляет 1,5–3 млрд руб., а на фоне возросшего спроса бизнеса может вырасти почти в два раза к концу года – до 3–6 млрд руб. Премии «Ингосстраха» по этому виду страхования в первом полугодии 2026 г. выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Спрос поддерживает рост числа и сложности кибератак: после серии крупных инцидентов в 2025 г. компании все чаще понимают, что даже развитые системы информационной безопасности не способны полностью исключить все риски.