Стала известна стоимость новых моделей iPhone в России

CDEK.Shopping также оценил базовый iPhone 18 Pro в 147 000 руб., а Pro Max – в 155 000 руб. iPhone Duo с накопителем на 256 ГБ будет стоить от 232 000 руб. Указанные цены не учитывают таможенную пошлину и могут измениться в зависимости от курса валют и расходов на логистику. Также CDEK оценивают новые AirPods 5 от 21 000 руб. и AirPods 5 с беспроводной зарядкой – от 24 000 руб.