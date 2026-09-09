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Стала известна стоимость новых моделей iPhone в России

Татьяна Мозолевская
Apple
Apple

Стоимость новых смартфонов Apple в России будет начинаться от 147 000 руб. за iPhone 18 Pro, следует из данных российских ритейлеров и маркетплейсов. Первый складной смартфон компании iPhone Duo предварительно оценивается в 232 000–245 000 руб. в зависимости от продавца.

На «Яндекс Маркете» стоимость iPhone 18 Pro будет начинаться от 147 000 руб., iPhone 18 Pro Max – от 157 000 руб., а складного iPhone Duo – от 245 000 руб. Предзаказ откроется 10 сентября, получить смартфоны линейки iPhone 18 Pro можно будет после 26 сентября. Точные сроки будут зависеть от продавца и способа доставки.

CDEK.Shopping также оценил базовый iPhone 18 Pro в 147 000 руб., а Pro Max – в 155 000 руб. iPhone Duo с накопителем на 256 ГБ будет стоить от 232 000 руб. Указанные цены не учитывают таможенную пошлину и могут измениться в зависимости от курса валют и расходов на логистику. Также CDEK оценивают новые AirPods 5 от 21 000 руб. и AirPods 5 с беспроводной зарядкой – от 24 000 руб.

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В МТС iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти оценили в 174 990 руб., с 512 ГБ – в 204 990 руб., с 1 ТБ – в 234 990 руб. Стоимость iPhone 18 Pro Max составит от 189 990 руб. за 256 ГБ до 304 990 руб. за версию с накопителем на 2 ТБ.

Презентация Apple получила название Surprise and Shine. Ее провел новый генеральный директор компании Джон Тернуc. В должности главы корпорации он сменил Тима Кука, руководившего ею последние 15 лет. Ранее Тернус занимал пост вице-президента компании по разработке аппаратного обеспечения.

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