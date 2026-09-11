Еженедельное число пользователей «Алисы AI» достигло 41 млн человек

Как отметили в компании, общая структура распределения запросов «существенно изменилась» для всех пользователей «Алисы AI». В частности, доля образовательных запросов почти утроилась относительно показателя за июль и август, достигнув 14% от всех обращений. Доля запросов переводов на иностранные языки выросла на 48%, запросов о промышленности и бизнесе – на 14%.