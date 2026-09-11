Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PHOR5 557-1,52%CNY Бирж.12,529-0,01%IMOEX2 292,17-0,73%RTSI856,05-0,73%RGBI113,82-0,17%RGBITR775,34-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Еженедельное число пользователей «Алисы AI» достигло 41 млн человек

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пользователи в первую неделю сентября в пять раз чаще обращались к «Алисе AI» по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом «Ведомостям» рассказали в «Яндексе».

Еженедельное число пользователей ИИ-чата достигло 41 млн человек с начала осени. По сравнению с прошлым месяцем ежедневная аудитория увеличилась на 40%.

Как отметили в компании, общая структура распределения запросов «существенно изменилась» для всех пользователей «Алисы AI». В частности, доля образовательных запросов почти утроилась относительно показателя за июль и август, достигнув 14% от всех обращений. Доля запросов переводов на иностранные языки выросла на 48%, запросов о промышленности и бизнесе – на 14%.

9 сентября в «Яндексе» рассказали, что в «Алисе AI» появился ИИ-персонаж Льва Толстого ко дню рождения писателя. Голос ИИ-персонажа создан на основе архивных записей Толстого. Персонажа можно расспросить о жизни и творчестве Толстого, попросить у него совета или обсудить с ним повседневные темы. Задать вопросы к модели писателя можно до 14 сентября.

Читайте также:«Яндекс» представил платформу для создания ИИ-агентов в «Алисе AI»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь