Еженедельное число пользователей «Алисы AI» достигло 41 млн человек
Пользователи в первую неделю сентября в пять раз чаще обращались к «Алисе AI» по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом «Ведомостям» рассказали в «Яндексе».
Еженедельное число пользователей ИИ-чата достигло 41 млн человек с начала осени. По сравнению с прошлым месяцем ежедневная аудитория увеличилась на 40%.
Как отметили в компании, общая структура распределения запросов «существенно изменилась» для всех пользователей «Алисы AI». В частности, доля образовательных запросов почти утроилась относительно показателя за июль и август, достигнув 14% от всех обращений. Доля запросов переводов на иностранные языки выросла на 48%, запросов о промышленности и бизнесе – на 14%.
9 сентября в «Яндексе» рассказали, что в «Алисе AI» появился ИИ-персонаж Льва Толстого ко дню рождения писателя. Голос ИИ-персонажа создан на основе архивных записей Толстого. Персонажа можно расспросить о жизни и творчестве Толстого, попросить у него совета или обсудить с ним повседневные темы. Задать вопросы к модели писателя можно до 14 сентября.