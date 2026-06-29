«Яндекс» представил платформу для создания ИИ-агентов в «Алисе AI»

Первыми на новой платформе появились агенты «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Лавки». Они способны выполнять как простые, так и более сложные задачи. Например, пользователь может попросить вызвать такси на работу или собрать корзину продуктов для приготовления ужина на двух взрослых и ребенка. В компании рассчитывают, что платформа сделает чат с «Алисой AI» единым интерфейсом для взаимодействия с сервисами «Яндекса» и других компаний. Сторонним бизнесам это поможет привлечь новую аудиторию и автоматизировать общение с клиентами.