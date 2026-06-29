«Яндекс» представил платформу для создания ИИ-агентов в «Алисе AI»
«Яндекс» представил платформу для создания ИИ-агентов для «Алисы AI». Сейчас ее тестируют сервисы компании, а в дальнейшем она станет доступна и сторонним организациям, сообщили «Ведомостям» в «Яндексе».
Новая платформа позволит превратить «Алису AI» из инструмента для поиска информации в помощника, способного выполнять повседневные задачи. ИИ-агенты смогут вызывать такси, оформлять заказы продуктов и выполнять другие поручения.
С помощью платформы можно будет создавать, тестировать и запускать агентов различного уровня сложности, в том числе способных самостоятельно планировать и выполнять последовательность действий. При этом агенты будут учитывать контекст, включая время суток, день недели, погоду и предпочтения пользователя.
Первыми на новой платформе появились агенты «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Лавки». Они способны выполнять как простые, так и более сложные задачи. Например, пользователь может попросить вызвать такси на работу или собрать корзину продуктов для приготовления ужина на двух взрослых и ребенка. В компании рассчитывают, что платформа сделает чат с «Алисой AI» единым интерфейсом для взаимодействия с сервисами «Яндекса» и других компаний. Сторонним бизнесам это поможет привлечь новую аудиторию и автоматизировать общение с клиентами.
«Первые внешние партнеры получат возможность создавать агентов до конца года», – пояснили в компании.
Сейчас агенты «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Лавки» доступны части пользователей. Позднее они появятся у всей аудитории «Алисы AI». В ближайшее время компания также планирует запустить агентов «Яндекс.Доставки» и «Яндекс.Маркета», а затем и других сервисов.
23 июня сообщалось, что «Яндекс» запустил в «Алисе AI» функцию бронирования ресторанов и записи в салоны красоты через чат. В апреле компания представила платформу «Авто с Алисой», где ассистент помогает водителю управлять сервисами и умным домом. Тогда же была анонсирована платформа Agents Transport System (ATS), обеспечивающая устойчивую работу агентов при обрывах связи. В мае компания запустила быструю языковую модель Alice AI LLM Flash для бизнеса и открыла интерфейс для разработки голосовых агентов, который ускоряет их создание в десятки раз.