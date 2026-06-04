Алиса AI впервые вошла в топ‑3 самых популярных нейросетей в России

В марте премьер‑министр Михаил Мишустин назвал «Алису AI» успешным примером российских решений в сфере искусственного интеллекта. С января по апрель 2026 г. трафик из «Алисы AI» на сайты независимого e-commerce и маркетплейсов суммарно вырос на 159%. К 9 мая в чате с Алисой AI «Яндекса» появилась функция поиска сведений о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.