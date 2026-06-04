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Главная / Общество /

Алиса AI впервые вошла в топ‑3 самых популярных нейросетей в России

Ведомости

Российская нейросеть «Алиса AI» заняла третье место в рейтинге популярности среди пользователей соцмедиа за март–май 2026 г., уступив только мировым лидерам ChatGPT и Claude, следует из исследования Brand Analytics, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

Всего в список вошли 15 сервисов, при этом суммарно российские нейросети («Алиса AI» и «ГираЧат») набрали 110,6 балла против 451,7 балла у американских и 84,7 балла у китайских.

Авторы исследования связывают успех «Алисы AI» с «домашним преимуществом»: нейросеть встроена в поисковик «Яндекса» и массовые потребительские устройства, что делает её частью быта миллионов россиян. Аналитики изучили упоминания в соцсетях (исключив рекламную активность сервисов) и оценили, какие задачи пользователи решают с помощью ИИ, какие запросы составляют и что генерируют.

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В марте премьер‑министр Михаил Мишустин назвал «Алису AI» успешным примером российских решений в сфере искусственного интеллекта. С января по апрель 2026 г. трафик из «Алисы AI» на сайты независимого e-commerce и маркетплейсов суммарно вырос на 159%. К 9 мая в чате с Алисой AI «Яндекса» появилась функция поиска сведений о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

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