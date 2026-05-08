Алиса AI поможет найти данные об участниках Великой Отечественной войны
В чате с Алисой AI «Яндекса» к 9 Мая появилась функция поиска сведений о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. С помощью ИИ-агента «Исследовать» пользователи могут за несколько минут собрать информацию о человеке из открытых архивных источников. Об этом сообщили в компании.
Нейросеть анализирует публичные базы данных и архивы, включая ОБД «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа», сопоставляет найденные документы и формирует биографическую справку. В нее могут входить сведения о времени отправки на фронт, месте службы, воинском звании и наградах.
В компании отметили, что самостоятельный поиск подобных данных обычно занимает много времени, тогда как ИИ-агент способен обработать информацию за несколько минут. Готовую справку можно скачать в форматах docx или pdf, а также отправить близким или скопировать.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть чат с Алисой AI, перейти в режим «Исследовать» и выбрать шаблон «Поиск ветерана». После этого в чате появится готовый промпт для нейросети, куда останется добавить данные родственника – имя, фамилию и дату рождения.
Пользователи также могут вручную добавить этот промпт в чат с нейросетью: «Помоги найти информацию о моем родственнике – участнике Великой Отечественной войны. [ФИО, год рождения, год смерти, если есть]. К 9 Мая я хочу узнать о нем больше. Ищи в открытых архивах – ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Хочу узнать боевой путь, награды, где служил. Данных у меня немного – с чего начнем?».
В прошлом году «Яндекс» запустил сервис поиска по архивам советских газет 1941–1945 гг. Он включает более 200 000 оцифрованных страниц центральной, региональной, фронтовой и партизанской прессы. С его помощью можно искать сведения о родственниках, событиях военных лет и повседневной жизни в период Великой Отечественной войны.
В 2025 г. сообщалось, что для портала «Память народа» было оцифровано более 200 млн страниц архивов ВОВ. С их помощью установлены судьбы 2 млн пропавших без вести бойцов.