Пользователи также могут вручную добавить этот промпт в чат с нейросетью: «Помоги найти информацию о моем родственнике – участнике Великой Отечественной войны. [ФИО, год рождения, год смерти, если есть]. К 9 Мая я хочу узнать о нем больше. Ищи в открытых архивах – ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Хочу узнать боевой путь, награды, где служил. Данных у меня немного – с чего начнем?».