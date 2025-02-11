Для портала «Память народа» оцифровано более 200 млн страниц архивов ВОВ

Работа над порталом началась в 2006 г., напомнил Таранов. Основой для его наполнения послужил Обобщенный банк данных «Мемориал» о погибших и пропавших без вести. Тогда единственным источником информации стали донесения о потерях. По мере развития было принято решение внести информацию обо всех людях, которых призвали в ряды Вооруженных сил СССР в период Второй мировой войны – это порядка 34 млн человек, уточнил Таранов. По его словам, за последние 10 лет удалось установить судьбы около 2 млн пропавших без вести. Всего их насчитывалось 4,5 млн человек.