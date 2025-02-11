Для портала «Память народа» оцифровано более 200 млн страниц архивов ВОВ

Для портала «Память народа» оцифровано более 200 млн страниц архивов ВОВС их помощью установлены судьбы 2 млн пропавших за последние 10 лет
Для государственной информационной системы «Память народа» было отсканировано 208 млн страниц архивных документов, относящихся к периоду Второй мировой войны. Об этом на пресс-конференции сообщил врио директора департамента Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
Ресурс пополняется за счет документов Центрального архива Минобороны, который хранит основной массив документов о Второй мировой, рассказал Таранов. По его словам, сейчас на портале «Память народа» размещено 95% от всей имеющейся в архиве информации об участниках Великой Отечественной войны (ВОВ).
Работа над порталом началась в 2006 г., напомнил Таранов. Основой для его наполнения послужил Обобщенный банк данных «Мемориал» о погибших и пропавших без вести. Тогда единственным источником информации стали донесения о потерях. По мере развития было принято решение внести информацию обо всех людях, которых призвали в ряды Вооруженных сил СССР в период Второй мировой войны – это порядка 34 млн человек, уточнил Таранов. По его словам, за последние 10 лет удалось установить судьбы около 2 млн пропавших без вести. Всего их насчитывалось 4,5 млн человек.
В пиковые периоды работы, с 2010 по 2020 г., над сканированием и индексированием архивных документов для портала работало около 15 000 человек, сообщил президент корпорации «Элар» Сергей Баландюк. Сейчас ресурс содержит порядка 15 млн записей о первичных местах захоронений, 43 000 паспортов воинских захоронений со списками погребенных, 1,2 млн записей из трофейных документов о советских военнопленных, 12,5 млн описаний совершенных подвигов и другие материалы. В предыдущую годовщину Победы в ВОВ, в 2020 г., за год портал посетило более 20 млн уникальных пользователей.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин на заседании Госсовета объявил 2025 г. Годом защитника Отечества. В этом году будет отмечаться 80-летие Победы во Второй мировой войне. В преддверии годовщины Победы и в саму знаменательную дату в России планируется проведение более 170 мероприятий – торжественных, с участием представителей иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных сражениям и другим событиям Великой Отечественной войны.