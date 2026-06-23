«Яндекс» запустил бронирование услуг и ресторанов через нейросеть

ИИ-агент «Бронирование» доступен на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс с Алисой AI» и в «Яндекс. Браузере». Запрос можно описать своими словами, например: «Забронируй столик на двоих на завтра» или «Подбери время на маникюр в салоне «Персона» после 17:00». ИИ-агент предложит заведения, соответствующие запросу, и покажет, какие услуги доступны в выбранном месте. Затем он уточнит детали: во сколько и на кого оформить бронь. Если в заведении не окажется свободных слотов для записи, нейросеть предложит другое время или место с учетом заданных параметров. При необходимости изменить информацию или отменить бронирование можно в этом же чате.