«Яндекс» запустил бронирование услуг и ресторанов через нейросеть
Пользователи «Алисы AI» смогут забронировать столик в ресторане и записаться в салоны красоты через чат. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Для этого в чате необходимо написать «Забронировать столик» или «Записаться в салон» и отправить запрос.
ИИ-агент «Бронирование» доступен на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс с Алисой AI» и в «Яндекс. Браузере». Запрос можно описать своими словами, например: «Забронируй столик на двоих на завтра» или «Подбери время на маникюр в салоне «Персона» после 17:00». ИИ-агент предложит заведения, соответствующие запросу, и покажет, какие услуги доступны в выбранном месте. Затем он уточнит детали: во сколько и на кого оформить бронь. Если в заведении не окажется свободных слотов для записи, нейросеть предложит другое время или место с учетом заданных параметров. При необходимости изменить информацию или отменить бронирование можно в этом же чате.
Если ресторан подключен к бронированию через «Яндекс. Еду», бронь подтвердится автоматически. В случаях, когда забронировать ресторан или услугу можно только через сайт заведения, ИИ-агент сам заполнит форму и отправит заявку на бронь. Активные брони можно найти в разделе «Записи и брони» в боковом чате с Алисой.
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