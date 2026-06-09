В России выпустили наушники с ИИ-агентом «Алиса AI»
Пользователи смогут обращаться к ИИ в любой момент, а также использовать новую функцию «Моя память». Она позволяет сохранять идеи, планы и заметки, которые нейросеть автоматически преобразует в записи и напоминания.
Встроенная в наушники языковая модель адаптирована для голосового общения и дает более краткие ответы, чем в текстовом чате. При этом разговор, начатый через наушники, можно продолжить в приложении – для таких диалогов создан отдельный раздел «Наушники Дропс».
Устройство поддерживает голосовые команды, включая «Тише», «Стоп», «Продолжи» и «Отклони». Они обрабатываются непосредственно на устройстве с помощью NPU-процессора и не требуют подключения к интернету. Время автономной работы составляет до пяти часов при включенных шумоподавлении и голосовом управлении и до восьми часов – при их отключении.
Пока приобрести наушники можно только через чат с «Алисой AI». В компании отметили, что новый формат продаж является частью развития транзакционного ИИ, при котором цифровой ассистент помогает не только искать информацию, но и выполнять конкретные действия, включая оформление покупок. По оценке «Яндекса», к 2030 г. доля покупок через ИИ-ассистентов в России может достичь 10% от общего объема онлайн-торговли, который превысит 30 трлн руб.
12 мая сообщалось, что трафик на сайты маркетплейсов вырос из-за покупок пользователей через ИИ. С января по апрель 2026 г. переходы из «Алисы AI» на площадки электронной коммерции увеличились на 159% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.