В России выпустили наушники с ИИ-агентом «Алиса AI»

Пока приобрести наушники можно только через чат с «Алисой AI». В компании отметили, что новый формат продаж является частью развития транзакционного ИИ, при котором цифровой ассистент помогает не только искать информацию, но и выполнять конкретные действия, включая оформление покупок. По оценке «Яндекса», к 2030 г. доля покупок через ИИ-ассистентов в России может достичь 10% от общего объема онлайн-торговли, который превысит 30 трлн руб.