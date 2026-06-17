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Главная / Бизнес /

«Яндекс» нацелен оборудовать «умным домом» треть номерного фонда к 2030 году

Но инвестиции могут оказаться несопоставимыми с потенциальным комфортом гостя, отмечают эксперты
Ника Сизова
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Компания «Яндекс» подписала соглашения с отелями на юге и в центре России и планирует оснастить собственной системой «умный дом» 30% номерного фонда в России к 2030 г. Об этом «Ведомостям» сообщил через представителя руководитель профильного направления компании Антон Федоров. По его словам, пробное тестирование технологии проходит в гостиницах «Голден Тюлип», «Билибин парк», «Абрау Дюрсо Light», «Парк-отель Ples», Marriott Krasnaya Polyana, «Аэростар» (входит в сеть «Азимут»).

Представитель сети Azimut Hotels, а также руководитель гостиничного департамента курорта Красная Поляна Александр Павлюк подтвердили сотрудничество с «Яндексом». «Ведомости» также направили запросы в остальные названные компанией отели.

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