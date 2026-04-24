«Яндекс» представил концепцию новой ИИ-платформы «Авто с Алисой»
На Международном автосалоне в Пекине «Яндекс» представил новую платформу искусственного интеллекта (ИИ) «Авто с Алисой». ИИ-ассистент будет учитывать контекст поездки, предлагать водителю решения с учетом данных о машине и помогать управлять сервисами и умным домом «Яндекса». Платформа объединяет в себе навигацию, мультимедиа и сервисы компании.
В будущем «Яндекс Авто» будет не только отвечать на запросы, но и предлагать решения в зависимости от обстоятельств. Например, если водитель поедет на встречу в ресторан и попадет в пробку, Алиса предупредит его об опоздании, предложит перестроить маршрут или перенести бронь столика, а потом самостоятельно выполнит задачу.
«Яндекс Авто» также сконцентрируется на внедрении в платформу ИИ-агентов. Они помогут решать задачи, состоящие из нескольких шагов. Так, водитель сможет попросить Алису подобрать ресторан для ужина по дороге домой. ИИ-ассистент предложит варианты с учетом предпочтений пользователя, его геопозиции и времени пути до них, а после забронирует столик. Алису можно будет попросить и спланировать поездку. ИИ-ассистент проложит маршрут с остановками по пути, покажет прогноз погоды в пункте назначения, предложит забронировать отель и сохранит маршрут.
В компании также рассказали о развитии персонализации в ИИ-платформе. Алиса может распознавать, кто именно говорит с ней, и в зависимости от этого адаптирует ответы и интерфейс. Если водитель попросить включить навигацию, она покажет маршрут на его дисплее. Если пассажир попросит поставить фильм, ИИ-ассистент запустит кино на его экране.
В декабре 2025 г. «Яндекс Go» анонсировал внедрение автоматических рекомендаций от ИИ о месте назначения пассажирам такси. Клиенты получат ИИ-подсказки во время поездки в заведения. Рекомендации будут отображаться на экране заказа, из них можно узнать главное из саммаризации отзывов. Подсказку создает нейросеть семейства Alice AI, систематизирующая комментарии пользователей.