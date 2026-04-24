«Яндекс» представил концепцию новой ИИ-платформы «Авто с Алисой»

«Яндекс Авто» также сконцентрируется на внедрении в платформу ИИ-агентов. Они помогут решать задачи, состоящие из нескольких шагов. Так, водитель сможет попросить Алису подобрать ресторан для ужина по дороге домой. ИИ-ассистент предложит варианты с учетом предпочтений пользователя, его геопозиции и времени пути до них, а после забронирует столик. Алису можно будет попросить и спланировать поездку. ИИ-ассистент проложит маршрут с остановками по пути, покажет прогноз погоды в пункте назначения, предложит забронировать отель и сохранит маршрут.