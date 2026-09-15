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Главная / Технологии /

«Мегафон» открыл пробный доступ к скоростям 5G

Наталья Захарова
Сергей Елагин / ТАСС
Сергей Елагин / ТАСС

Оператор «Мегафон» открыл всем абонентам возможность бесплатно воспользоваться опцией 5G-режим, которая увеличивает скорость мобильного интернета в 1,6 раза на сети LTE. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Абоненты смогут протестировать высокую скорость мобильного интернета, которая особенно полезна для проведения онлайн-переговоров, а также просмотра трансляций в высоком разрешении. Технология 5G также обеспечивает бесперебойный доступ в интернет в местах скопления людей, например в аэропортах, на вокзалах или на массовых мероприятиях.

В «Мегафоне» рассказали, что новая сеть будет особенно актуальна для тех, кто добавляет дополнительную скорость своим гаджетам. В пятерку «спешащих» регионов вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Опция доступна в период с 15 по 20 сентября. Подключить ее можно самостоятельно через личный кабинет оператора. После этого режим 5G будет действовать в течение шести часов.

11 сентября операторы «большой четверки» («Мегафон», «Билайн», МТС и Т2) запустили сервисы мобильной связи пятого поколения в 16 городах России. Доступ к высокоскоростному интернету уже получили около 10 млн человек. В ближайшее время пользоваться сервисами в этих городах смогут все владельцы устройств на Android. Доступ к 5G для пользователей iPhone будет зависеть от решения Apple.

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