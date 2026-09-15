«Мегафон» открыл пробный доступ к скоростям 5G

В «Мегафоне» рассказали, что новая сеть будет особенно актуальна для тех, кто добавляет дополнительную скорость своим гаджетам. В пятерку «спешащих» регионов вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Опция доступна в период с 15 по 20 сентября. Подключить ее можно самостоятельно через личный кабинет оператора. После этого режим 5G будет действовать в течение шести часов.