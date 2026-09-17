10 сентября Reuters со ссылкой на шесть независимых исследователей и собственный анализ писал, что с мая по июль ИИ-агенты OpenAI использовали более 10 сайтов для несанкционированных коммуникаций. Reuters обращает внимание, что хотя такое поведение не дотягивает до понятия взлома и в некотором смысле ближе к спаму, раскрытие информации о том, что агенты OpenAI обходили собственные ограничения, открывая каналы связи на множестве различных сайтов, и что компания скрывала это в течение нескольких месяцев, может вызвать опасения как по поводу растущих возможностей моделей ИИ, так и по поводу секретности компаний, которые их разрабатывают.