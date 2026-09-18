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Главная / Технологии /

«Известия» нашли 18 недоступных функций нового iPhone для россиян

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россияне не смогут воспользоваться как минимум 18 функциями новых iPhone 18 Pro Max, большинство из них связаны с ИИ. Об этом пишут «Известия».

В новых iPhone не будет поддержки русского языка. Это приведет к тому, что владельцы не смогут воспользоваться обновленной версией Siri с персональным контекстом – она умеет учитывать содержимое приложений и выполнять «сложные действия внутри системы».

Интеграция ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools (инструменты для переписывания и изменения стиля текста в приложениях) также не будут доступны для россиян. Сам ChatGPT был недоступен в России и до этого. Генератор персональных эмодзи Genmoji не будет доступен для пользователей из России. Ограничение относится и к генератору изображений Image Playground. 

Россияне по-прежнему не смогут оплачивать подписки и совершать покупки с помощью банковских карт и счетов мобильных операторов на Music, iCloud+, One, TV+, Arcade и Fitness+.

Apple представила новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Технологии / Гаджеты и технологии

5G – в списке ограничений. В России технология заработала 11 сентября в мегаполисах. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство ведет переговоры с Apple для подключения сети.

9 сентября Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с переработанной камерой и процессором A20 Pro. Устройства будут выпускаться в четырех цветах: черном, серебристом, Glacier и бордовом. 

Одним из основных обновлений стала новая Siri на базе Apple Intelligence. Ассистент сможет учитывать контекст предыдущих запросов и содержимое экрана, искать информацию в сообщениях, почте и фотографиях, а также выполнять действия сразу в нескольких приложениях. ИИ-функции также расширены в «Фото», Safari, «Сообщениях» и Mail. 

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