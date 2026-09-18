«Известия» нашли 18 недоступных функций нового iPhone для россиян

Интеграция ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools (инструменты для переписывания и изменения стиля текста в приложениях) также не будут доступны для россиян. Сам ChatGPT был недоступен в России и до этого. Генератор персональных эмодзи Genmoji не будет доступен для пользователей из России. Ограничение относится и к генератору изображений Image Playground.