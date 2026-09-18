АПКИТ предупредила о риске появления обязательного сбора для ИИ
Обязательные выплаты правообладателям за использование общедоступного контента при обучении искусственного интеллекта (ИИ) могут превратиться в фактический сбор с самой технологии. Об этом заявили в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
Комментируя поправки к закону об ИИ и ч. 4 ГК РФ, АПКИТ назвала такую модель в связке с институтом коллективного управления технически неосуществимой. По мнению ассоциации, рост затрат на разработку ИИ в России может привести к сокращению числа проектов и оттоку специалистов в условиях конкуренции за кадры с зарубежными компаниями.
АПКИТ при этом поддерживает механизм, позволяющий правообладателям исключать свои ресурсы из обучения ИИ. Ассоциация предлагает обсудить поправки с разработчиками и профильными ведомствами до их внесения на рассмотрение и оценить возможные экономические и кадровые последствия.
По данным Минцифры, к концу 2025 г. в ИТ-отрасли работали около 1,15 млн человек при сохраняющемся дефиците кадров. В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» реализуются программы «Топ-ИИ» и «Топ-ИТ»: в 2025 г. на «Топ-ИИ» в 22 вузах зачислили 4750 первокурсников, а в 2026 г. обучение начнут еще около 3800 студентов.
5 августа собеседники «Ведомостей» рассказали, что объединения правообладателей собирают предложения по поправкам в законодательство, которые призваны защитить их интересы при использовании контента для обучения систем ИИ. Соответствующее поручение в конце июля правительству и профильным организациями дал президент России Владимир Путин. 16 июля, на заседании президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства его председатель Павел Крашенинников анонсировал, что к осени этот орган подготовит поправки, которые урегулируют взаимодействие разработчиков нейросетей и правообладателей контента, отметили два собеседника «Ведомостей».
26 июля Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ.