АПКИТ предупредила о риске появления обязательного сбора для ИИ

5 августа собеседники «Ведомостей» рассказали, что объединения правообладателей собирают предложения по поправкам в законодательство, которые призваны защитить их интересы при использовании контента для обучения систем ИИ. Соответствующее поручение в конце июля правительству и профильным организациями дал президент России Владимир Путин. 16 июля, на заседании президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства его председатель Павел Крашенинников анонсировал, что к осени этот орган подготовит поправки, которые урегулируют взаимодействие разработчиков нейросетей и правообладателей контента, отметили два собеседника «Ведомостей».