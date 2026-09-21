Ирландский регулятор оштрафовал Google на 403 млн евро за данные о местоположении
Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала Google на 403 млн евро ($463 млн) по итогам расследования методов обработки данных о местоположении пользователей, сообщает Reuters. Регулятор установил, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) через три функции – «Веб- и активность приложений», «История местоположений» и «Точность местоположения» – в период с 2018 по 2020 г.
Представитель Google заявил, что дело касается событий прошлых лет и что с 2019 г. компания запустила надежные инструменты и значительно изменила практики управления данными о местоположении. Тем не менее DPC обязала Google привести обработку данных о местоположении в соответствие с требованиями в течение шести месяцев. Также DPC сообщила, что в отношении Google продолжаются три отдельных расследования.
Штраф стал четвертым по величине из более чем 4 млрд евро, взысканных DPC с момента, когда она стала ведущим регулятором ЕС для большинства крупных американских технологических компаний, поскольку их европейские штаб-квартиры находятся в Ирландии.
Заместитель комиссара DPC Грэм Дойл заявил: «В результате нарушений Google люди могли не знать, что их местоположение используется, например, для влияния на них с помощью рекламы или для определения их интересов». DPC открыла расследование в 2020 г. после жалоб нескольких европейских организаций по защите прав потребителей. Нарушения касались законности и справедливости обработки данных.
Google заявила, что внедрила обновления, позволяющие пользователям автоматически удалять персональные данные на постоянной основе, хранить данные непосредственно на устройстве и управлять использованием данных, включая местоположение, для рекламы. Компания при этом хранит приблизительное общее местоположение, а не точное местоположение устройства при поиске в Google.