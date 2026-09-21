Ирландский регулятор оштрафовал Google на 403 млн евро за данные о местоположении

Представитель Google заявил, что дело касается событий прошлых лет и что с 2019 г. компания запустила надежные инструменты и значительно изменила практики управления данными о местоположении. Тем не менее DPC обязала Google привести обработку данных о местоположении в соответствие с требованиями в течение шести месяцев. Также DPC сообщила, что в отношении Google продолжаются три отдельных расследования.