Баканов: российская спутниковая группировка достигла 400 аппаратов

В середине июля Баканов сообщил, что NASA обратилось к «Роскосмосу» с просьбой начать более детальную координацию между спутниками и группировками, так как возникают риски столкновений. «У нас орбитальная группировка России, сотни аппаратов, у них – тысячи, возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя», – заявил тогда глава «Роскосмоса».