Баканов: российская спутниковая группировка достигла 400 аппаратов
Численность российской спутниковой группировки достигает практически 400 аппаратов. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования Земли», – сообщил Баканов (цитата по «РИА Новости»).
В середине июля Баканов сообщил, что NASA обратилось к «Роскосмосу» с просьбой начать более детальную координацию между спутниками и группировками, так как возникают риски столкновений. «У нас орбитальная группировка России, сотни аппаратов, у них – тысячи, возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя», – заявил тогда глава «Роскосмоса».