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Главная / Технологии /

«Роскосмос» и NASA станут детальнее координировать спутники

Ведомости

NASA обратилось к «Роскосмосу» «с очень логичной просьбой» начать более детальную координацию между спутниками и группировками, так как возникают риски столкновений. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил на совместной пресс-конференции с главой NASA Джаредом Айзекманом.

«У нас орбитальная группировка России, сотни аппаратов, у них – тысячи, возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя. Поэтому будем очень плотно в этом направлении между "Роскосмосом" и NASA взаимодействовать», – сказал Баканов.

По его словам, они с Айзекманом провели с их командами переговорный раунд и договорились о трех основных вещах. Одним из пунктов стало продление совместной работы МКС до 2030 г., еще одним – детальная координация спутников. Кроме того, Россия и США, создающие свои национальные орбитальные станции, договорились обмениваться техническими аспектами, «чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС».

Россия и США завершат полет МКС к концу 2030 года

Политика / Международные отношения

13 июля Айзекман прибыл на космодром Байконур, откуда международный экипаж 14 июля отправился на МКС. Айзекман вместе с Бакановым проводили участников экспедиции.

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