«Роскосмос» и NASA станут детальнее координировать спутники
NASA обратилось к «Роскосмосу» «с очень логичной просьбой» начать более детальную координацию между спутниками и группировками, так как возникают риски столкновений. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил на совместной пресс-конференции с главой NASA Джаредом Айзекманом.
«У нас орбитальная группировка России, сотни аппаратов, у них – тысячи, возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя. Поэтому будем очень плотно в этом направлении между "Роскосмосом" и NASA взаимодействовать», – сказал Баканов.
По его словам, они с Айзекманом провели с их командами переговорный раунд и договорились о трех основных вещах. Одним из пунктов стало продление совместной работы МКС до 2030 г., еще одним – детальная координация спутников. Кроме того, Россия и США, создающие свои национальные орбитальные станции, договорились обмениваться техническими аспектами, «чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС».
13 июля Айзекман прибыл на космодром Байконур, откуда международный экипаж 14 июля отправился на МКС. Айзекман вместе с Бакановым проводили участников экспедиции.