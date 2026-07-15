«Роскосмос» и NASA станут детальнее координировать спутники

По его словам, они с Айзекманом провели с их командами переговорный раунд и договорились о трех основных вещах. Одним из пунктов стало продление совместной работы МКС до 2030 г., еще одним – детальная координация спутников. Кроме того, Россия и США, создающие свои национальные орбитальные станции, договорились обмениваться техническими аспектами, «чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС».