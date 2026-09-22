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Max запустит сервис поиска грантов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В мессенджере «Макс» появится мини-приложение «Портал грантов», которое будет подбирать информацию об актуальных мерах поддержки. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Поиск можно будет фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Пользователь должен выбрать подходящие параметры, после чего появится список доступных вариантов, затем он может открыть страницу конкретного гранта и ознакомиться с его описанием, условиями и требованиями к участникам. Кроме того, «Макс» анонсировал, что позже на портале появятся ИИ-поиск и помощник для подготовки заявки.

30 июля представитель мессенджера сообщил «Ведомостям», что «Макс» был интегрирован в приемную кампанию 2026 г. Теперь после зачисления первокурсники могут подключаться к официальным учебным чатам вузов, подписываться на каналы образовательных организаций и использовать чат-боты в едином цифровом пространстве.

4 июня руководитель мессенджера «Макс» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей – СБП) договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения. Для того чтобы оплатить покупку, пользователю достаточно будет сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Транзакция пройдет через СБП, к которой подключено более 200 российских банков.

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