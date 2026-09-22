Max запустит сервис поиска грантов

Поиск можно будет фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Пользователь должен выбрать подходящие параметры, после чего появится список доступных вариантов, затем он может открыть страницу конкретного гранта и ознакомиться с его описанием, условиями и требованиями к участникам. Кроме того, «Макс» анонсировал, что позже на портале появятся ИИ-поиск и помощник для подготовки заявки.