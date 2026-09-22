В Армении создадут вычислительный центр с 70 000 ИИ-чипов Nvidia

В Армении создадут вычислительный центр с 70 000 ИИ-чипов NvidiaОн станет одним из крупнейших в Европе
Вычислительный кластер Firebird в Армении планируют расширить до более чем 70 000 передовых ИИ-чипов Nvidia к концу 2027 г. Его мощность должна достичь 300 МВт, что сделает комплекс одним из крупнейших в Европе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стартап Firebird.
Дата-центр открылся в Раздане в августе. Около 20% его вычислительных мощностей планируется использовать внутри Армении – для исследований, государственных проектов и экосистемы Firebird. Остальные мощности предназначены для зарубежных клиентов, в число которых входит американский ИИ-стартап Perplexity.
27 июля Nvidia договорилась получить 4,5% акций южнокорейской интернет-компании Naver. За три дня до этого Nvidia, Naver и Brookfield объявили о планах привлечь до $10 млрд для расширения ИИ-дата-центра в южнокорейском Седжоне. Его мощность должна составить 55 МВт в первой половине 2027 г. и вырасти до 200 МВт в 2028 г., а Nvidia поставит для комплекса под графические процессоры.
4 августа SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia для разработки вычислительных модулей спутников Starmind AI1. Они будут оснащены графическими процессорами Nvidia Rubin и центральными процессорами Vera, что должно обеспечить вычислительные мощности уровня дата-центра непосредственно на орбите.