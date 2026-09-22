В Армении создадут вычислительный центр с 70 000 ИИ-чипов Nvidia

27 июля Nvidia договорилась получить 4,5% акций южнокорейской интернет-компании Naver. За три дня до этого Nvidia, Naver и Brookfield объявили о планах привлечь до $10 млрд для расширения ИИ-дата-центра в южнокорейском Седжоне. Его мощность должна составить 55 МВт в первой половине 2027 г. и вырасти до 200 МВт в 2028 г., а Nvidia поставит для комплекса под графические процессоры.