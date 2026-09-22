Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,577+0,66%VEON-RX69,4+3,58%CHKZ16 600-1,48%IMOEX2 294,34+1,61%RTSI859,77+1,65%RGBI112,46-0,19%RGBITR769,07-0,15%
Главная / Технологии /

В Армении создадут вычислительный центр с 70 000 ИИ-чипов Nvidia

Он станет одним из крупнейших в Европе
Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вычислительный кластер Firebird в Армении планируют расширить до более чем 70 000 передовых ИИ-чипов Nvidia к концу 2027 г. Его мощность должна достичь 300 МВт, что сделает комплекс одним из крупнейших в Европе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стартап Firebird.

Дата-центр открылся в Раздане в августе. Около 20% его вычислительных мощностей планируется использовать внутри Армении – для исследований, государственных проектов и экосистемы Firebird. Остальные мощности предназначены для зарубежных клиентов, в число которых входит американский ИИ-стартап Perplexity.

27 июля Nvidia договорилась получить 4,5% акций южнокорейской интернет-компании Naver. За три дня до этого Nvidia, Naver и Brookfield объявили о планах привлечь до $10 млрд для расширения ИИ-дата-центра в южнокорейском Седжоне. Его мощность должна составить 55 МВт в первой половине 2027 г. и вырасти до 200 МВт в 2028 г., а Nvidia поставит для комплекса под графические процессоры.

4 августа SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia для разработки вычислительных модулей спутников Starmind AI1. Они будут оснащены графическими процессорами Nvidia Rubin и центральными процессорами Vera, что должно обеспечить вычислительные мощности уровня дата-центра непосредственно на орбите.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её