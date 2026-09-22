«Яндекс» выпустит универсального ИИ-агента для бизнеса
По его словам, новая версия будет представлять универсального агента, который сам решит задачи, используя все рабочие приложения пользователя, такие как «Трекер» или «Битрикс». Владельцу такого помощника нужно будет корректно сформулировать цель вроде «собери мне финансовый отчет за квартал» и предоставить нужные доступы к системам.
«Наше решение можно гибко адаптировать под заказчика, его можно будет использовать и в enterprise-сегменте, развернув на "железе" компании или в гибридном формате», – рассказал Атрепьев.
Он отметил, что сейчас агент – это дополнительный инструмент, который экономит время на рутинных задачах. Все это позволит сотрудникам сосредоточиться на действительно важных вещах. Сотрудники компаний будут меньше делать руками и больше – управлять агентскими системами.
20 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя компании писали, что «Яндекс» разработал собственную большую языковую модель Alice AI Foundation LLM, обученную с нуля без использования сторонних иностранных составляющих. Она содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, и обучена на 18 трлн токенов. Модель должна стать основой будущей рассуждающей модели компании и агентных возможностей «Алисы AI».