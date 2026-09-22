«Яндекс» выпустит универсального ИИ-агента для бизнеса

По его словам, новая версия будет представлять универсального агента, который сам решит задачи, используя все рабочие приложения пользователя, такие как «Трекер» или «Битрикс». Владельцу такого помощника нужно будет корректно сформулировать цель вроде «собери мне финансовый отчет за квартал» и предоставить нужные доступы к системам.