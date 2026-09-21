«Яндекс» создал с нуля новую большую языковую модель

«Яндекс» создал с нуля новую большую языковую модельПрямой конкурент – Сбербанк назвал разработку компактной
Компания «Яндекс» разработала собственную большую языковую модель Alice AI Foundation LLM, обученную с нуля без использования сторонних иностранных составляющих. Компания позиционирует ее как полностью суверенную. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекса».
По словам собеседника, компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах. Alice AI Foundation стала более крупной и универсальной разработкой: она содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, и обучена на 18 трлн токенов, сообщил представитель «Яндекса». Модель должна стать основой будущей рассуждающей модели компании и агентных возможностей «Алисы AI».
Критерии суверенной модели закреплены законом, напомнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Понятия суверенной и национальной моделей появились в законе № 243-ФЗ об искусственном интеллекте (ИИ), вступившем в силу 1 сентября. К суверенной ИИ-модели предъявляются более жесткие требования по происхождению, чем к национальной. В отличие от национальной суверенная модель должна базироваться на полностью отечественных составляющих, включая программный код, архитектуру и инфраструктуру. В национальной ИИ-модели допускается применение иностранных компонентов, в том числе решений с открытым исходным кодом.
При этом присваивать статус будет правительство, а необходимое постановление еще разрабатывается в диалоге с отраслью, подчеркнул представитель аппарата Григоренко. «Ведомости» направили запрос в Минцифры.
В июле президент Сбербанка Герман Греф заявил, что полностью отечественная большая языковая модель есть только у банка, а «Яндекс» якобы только занимается дообучением китайских нейросетей Qwen от компании Alibaba. «Яндекс» это опровергал.
«Появление новой модели говорит о том, что уровень российских инженерных команд остается высоким», – прокомментировал разработку Alice AI Foundation представитель Сбербанка.
Но «компактных языковых моделей до 100 млрд параметров» уже много, тогда как положение страны в мировой гонке определяют флагманские модели на сотни миллиардов и триллионы параметров, подчеркнул он.
Представитель АНО «Цифровая экономика» назвал появление открытой модели, обученной с нуля, значимым шагом для рынка. Открытые лицензии снимают юридические барьеры и позволяют создавать на основе модели коммерческие продукты. Фактически «Яндекс» и Сбербанк сформировали два ключевых центра компетенций по разработке суверенных фундаментальных моделей и развитию опенсорса в России, добавил собеседник.
В России существует два независимых центра экспертизы в области фундаментальных моделей, согласен представитель Альянса в сфере ИИ. Собственные стеки Сбербанка и «Яндекса» позволяют создавать продукты без привязки к зарубежным платформам, считает он. Новинка стала ответом на дискуссию и попыткой «Яндекса» сократить отставание от Сбербанка, отметил заведующий кафедрой ИИ Финансового университета Михаил Коротеев.
Стоимость разработки «Яндекс» не раскрывает, а оценки расходятся из-за методики подсчета. Собеседник в крупном облачном провайдере оценивает основной этап обучения в 150–450 млн руб. Руководитель центра разработки больших языковых моделей Валентин Малых через представителя MWS AI дал более высокую оценку – около 4 млрд руб. при аренде систем Nvidia DGX. С учетом экспериментов и неудачных запусков объем вычислений может исчисляться примерно 0,5–1 млрд руб. с учетом расходов на аренду инфраструктуры, оценивает директор по развитию бизнеса Data Light Александр Громов. В собственном кластере вместо регулярной аренды основными расходами становятся первоначальные вложения в ускорители, серверы, сеть и хранилища, уточняет он.
Если считать весь проект, около 30–50% бюджета приходится на вычисления, а 50–70% – на данные, команду и инфраструктуру, продолжает Громов. Для такой модели могут потребоваться тысячи ИИ-редакторов и сотни профильных специалистов. «Яндекс» в сентябре сообщал, что в 2026 г. потратит на ИИ-тренеров 3,5 млрд руб.
При этом Alice AI Foundation пока остается базовой моделью, а не готовым ассистентом. Наличие математических решений и примеров работы с инструментами в обучающих данных еще не делает ее полноценной рассуждающей системой, объясняет руководитель научной группы «Адаптивные агенты» Института AIRI Владислав Куренков. После постобучения ее прямым конкурентом может стать GigaChat 3.5 Reasoning, считает Коротеев.
Порядок учета моделей и присвоения им статуса начнет действовать только с 1 марта 2027 г., следует из закона об ИИ. До этого публичное утверждение статуса суверенной модели остается маркетинговой характеристикой, а не юридически зафиксированным фактом, говорит научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ им. Ломоносова Кирилл Дозмаров. Одного обучения с нуля также недостаточно: разработчику придется подтвердить воспроизводимость всего цикла – от подготовки данных и архитектуры до обучения, постобучения и инференса (работы уже обученных ИИ-моделей), подчеркивает он.
Обучение с нуля снижает зависимость от чужих разработок, но не гарантирует безопасность, предупреждает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Проверить происхождение модели позволит аудит архитектуры, кода, данных и промежуточных версий весов без их полного публичного раскрытия.
Отечественные разработчики больших языковых моделей могут получить финансовые льготы. Как сообщали «Ведомости» 11 сентября, профильные ведомства предварительно одобрили субсидирование скидок на российские ИИ-продукты для малого и среднего бизнеса и инвестиционный налоговый вычет на расходы по созданию моделей. Критерии, объем финансирования и сроки запуска механизмов пока не определены.