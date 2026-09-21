«Яндекс» создал с нуля новую большую языковую модель

Порядок учета моделей и присвоения им статуса начнет действовать только с 1 марта 2027 г., следует из закона об ИИ. До этого публичное утверждение статуса суверенной модели остается маркетинговой характеристикой, а не юридически зафиксированным фактом, говорит научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ им. Ломоносова Кирилл Дозмаров. Одного обучения с нуля также недостаточно: разработчику придется подтвердить воспроизводимость всего цикла – от подготовки данных и архитектуры до обучения, постобучения и инференса (работы уже обученных ИИ-моделей), подчеркивает он.