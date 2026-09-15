Орешкин: Россия готова делиться технологиями ИИ с партнерами по всему миру
Искусственный интеллект (ИИ) многократно усиливает возможности человека, и достижениями в данной области необходимо делиться с международным сообществом. Об этом на Международном фестивале молодежи (МФМ) в рамках встречи «OD CAMPFIRE: молодежная встреча» Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Ученые будущего – это обязательно связка человека или группы людей с искусственным интеллектом, по-другому быть не может. Главное здесь – использование искусственного интеллекта, когда ты как исследователь способен быть над ним: понимаешь, что это такое, понимаешь, как это использовать, и критически относишься к результатам и материалу, который он тебе подготовил», – сказал он.
Орешкин подчеркнул, что сейчас модели обучения пытаются выстроить таким образом, чтобы студенты были «над искусственным интеллектом». Он также добавил, что люди, которые научатся использовать ИИ как инструмент, смогут многократно усилить свои возможности. Орешкин призвал делиться разработками с международным сообществом и отметил, что сейчас ИИ применяют во всех сферах: от образования до госуправления.
«ИИ – это будущее и госуправления, и социальной сферы, и экономики в целом», – заключил заместитель руководителя администрации президента.
15 сентября Орешкин заявил, что Россия обладает суверенными решениями во всех сферах жизни общества, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и промышленном производстве. Он добавил, что РФ готова делиться всеми разработками в данной сфере с любой страной мира на принципах равноправного партнерства и сотрудничества.