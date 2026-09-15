Орешкин: Россия готова делиться технологиями ИИ с партнерами по всему миру

«Ученые будущего – это обязательно связка человека или группы людей с искусственным интеллектом, по-другому быть не может. Главное здесь – использование искусственного интеллекта, когда ты как исследователь способен быть над ним: понимаешь, что это такое, понимаешь, как это использовать, и критически относишься к результатам и материалу, который он тебе подготовил», – сказал он.