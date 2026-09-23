Китай начал проверку DeepSeek и Moonshoy после обвинений Anthropic

10 сентября Anthropic заявила, что Moonshot AI и DeepSeek тайно перенаправляли запросы своих пользователей в Claude, выдавая полученные результаты за ответы собственных моделей. Anthropic утверждает, что в одном из случаев Moonshot за десять дней перенаправила почти 300 000 запросов через сеть из 5380 учетных записей, большинство из которых находились в Сингапуре и Японии.