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Китай начал проверку DeepSeek и Moonshoy после обвинений Anthropic

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Власти КНР начали проверку китайских ИИ-компаний DeepSeek и Moonshot AI после обвинений американской компании Anthropic в передаче пользовательских запросов ее ИИ-модели Claude. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

По данным издания, Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) направило сотрудников в офисы DeepSeek и Moonshot для опроса руководителей и специалистов. Изначально проверка затрагивала семь китайских компаний, упомянутых в отчете Anthropic, однако позднее регулятор сосредоточился на DeepSeek и Moonshot.

10 сентября Anthropic заявила, что Moonshot AI и DeepSeek тайно перенаправляли запросы своих пользователей в Claude, выдавая полученные результаты за ответы собственных моделей. Anthropic утверждает, что в одном из случаев Moonshot за десять дней перенаправила почти 300 000 запросов через сеть из 5380 учетных записей, большинство из которых находились в Сингапуре и Японии.

14 сентября Китай отверг призывы американских разработчиков ИИ притормозить его развитие. По мнению властей КНР, развитие ИИ касается «общего благополучия всего человечества».

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