Купить билет на поезд через Max можно будет не раньше 2027 года

4 июня руководитель мессенджера «Макс» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей – СБП) договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения. Для того чтобы оплатить покупку, пользователю достаточно будет сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Транзакция пройдет через СБП, к которой подключено более 200 российских банков.