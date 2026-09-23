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Главная / Технологии /

Купить билет на поезд через Max можно будет не раньше 2027 года

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Возможность купить билет на поезд дальнего следования через Мах появится не ранее 2027 г. Такая функция прорабатывается, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он напомнил, что пассажиры через чат-бот Мах уже могут купить билет на электричку большинства пригородных пассажирских компаний. Министр добавил, что в некоторых регионах чат-боты предоставляют расписание общественного транспорта, через них можно пополнять транспортные карты и пользоваться другими сервисами.

«А все, что связано с поездками по скоростным дорогам, есть в чат-боте госкомпании «Автодор». Это очень удобно для любителей автопутешествий», – отметил Никитин (цитата по ТАСС).

22 сентября представитель Мах сообщил, что в мессенджере появится мини-приложение «Портал грантов», которое будет подбирать информацию об актуальных мерах поддержки. Кроме того, позже на портале появятся ИИ-поиск и помощник для подготовки заявки.

4 июня руководитель мессенджера «Макс» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей – СБП) договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения. Для того чтобы оплатить покупку, пользователю достаточно будет сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Транзакция пройдет через СБП, к которой подключено более 200 российских банков.

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