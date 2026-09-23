VK Tech перевела видеоконференции VK WorkSpace на новую платформу

Платформа поддерживает качество связи при нестабильном интернете. Снизить задержку для пользователей из разных регионов помогает распределенная инфраструктура. Она сокращает пути передачи данных. Платформа позволит проводить конференции, на которых может присутствовать более 1000 участников. Подключиться к конференции можно через приложение VK или по ссылке в браузере. Помимо пользователей, у которых есть доступ к Windows, платформой теперь также можно воспользоваться через браузер смартфона (iOS и Android) или через Safari на macOS.