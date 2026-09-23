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VK Tech перевела видеоконференции VK WorkSpace на новую платформу

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

VK Tech перевела сервис видеоконференций VK WorkSpace на новую платформу. Решение направлено на улучшение устойчивости соединения, а также на внедрение ряда возможностей в сервисы видеоконференции и в приложение «Переговорные комнаты VK WorkSpace», сообщили в компании.

Платформа поддерживает качество связи при нестабильном интернете. Снизить задержку для пользователей из разных регионов помогает распределенная инфраструктура. Она сокращает пути передачи данных. Платформа позволит проводить конференции, на которых может присутствовать более 1000 участников. Подключиться к конференции можно через приложение VK или по ссылке в браузере. Помимо пользователей, у которых есть доступ к Windows, платформой теперь также можно воспользоваться через браузер смартфона (iOS и Android) или через Safari на macOS.

В мобильном приложении VK WorkSpace можно демонстрировать экран телефона и использовать режим «картинка в картинке». В приложении «Переговорные комнаты VK WorkSpace» также доступна демонстрация экрана, регулировка уровня громкости и режим показа контента без подключения к звонку.

23 сентября пресс-служба VK Tech сообщила, что компания добавит в коммуникационную платформу VK WorkSpace ИИ-инструменты. Они смогут работать с корпоративными переписками, письмами, документами и встречами сотрудников. В обновление войдут единый ИИ-ассистент, интеллектуальные функции отдельных сервисов и поддержка протокола Model Context Protocol.

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