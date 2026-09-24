Григоренко: весь мир ищет баланс в регулировании ИИ
Страны по всему миру ищут подход к регулированию искусственного интеллекта (ИИ), который позволил бы одновременно учитывать интересы граждан и не сдерживать развитие технологий. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС «Вести» Марии Кудрявцевой.
По его словам, сложность заключается в высокой скорости технологических изменений, за которыми государственным институтам трудно успевать при обновлении норм и правил.
Вице-премьер привел в пример разные подходы к регулированию ИИ. По его словам, Китай делает ставку на открытые модели, которые разработчики могут использовать для создания собственных сервисов. В Европе, отметил Григоренко, действует более жесткое регулирование, а сейчас обсуждается его смягчение.
Григоренко подчеркнул, что регулирование одновременно может сдерживать развитие технологий и обеспечивать гражданам необходимые гарантии безопасности. По его словам, людям нужны понятные правила использования ИИ, возможность обжаловать решения и понимание того, куда обращаться в случае проблем.
23 сентября глава OpenAI Сэм Альтман на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что развитие систем ИИ может опередить способность человечества реагировать на происходящие изменения. По его словам, риск заключается в слишком быстром развитии ИИ. Альтман отметил, что значение этих рисков будет возрастать по мере приближения к созданию систем, которые смогут самостоятельно совершенствовать себя и последующие версии. В таком случае темпы развития технологий могут существенно увеличиться.
14 сентября председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал опасения по поводу стремительного развития ИИ реальными. Создатели генеративного ИИ при этом опасаются прежде всего не гибели человечества, а последствий возможных аварий с участием разработанных на его основе систем, сказал он.
12 сентября основатель SpaceX Илон Маск и Альтман поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие ИИ из соображений безопасности. По мнению Амодеи, для сокращения связанных с технологией рисков недостаточно только инвестировать в меры безопасности. Необходимо также контролировать скорость развития возможностей ИИ, чтобы системы предотвращения рисков успевали совершенствоваться вместе с технологией.