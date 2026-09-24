Григоренко: весь мир ищет баланс в регулировании ИИ

23 сентября глава OpenAI Сэм Альтман на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что развитие систем ИИ может опередить способность человечества реагировать на происходящие изменения. По его словам, риск заключается в слишком быстром развитии ИИ. Альтман отметил, что значение этих рисков будет возрастать по мере приближения к созданию систем, которые смогут самостоятельно совершенствовать себя и последующие версии. В таком случае темпы развития технологий могут существенно увеличиться.