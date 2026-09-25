В каналах Мах появилась реклама

Собеседник, близкий к VK, подтвердил, что Мах начал тестировать рекламный инвентарь через «VK рекламу». Он рассказал, что в основе лежит Discovery-платформа – единое решение VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы. Она обеспечивает более точное таргетирование рекламных сообщений и показ релевантных для пользователя предложений.