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В каналах Мах появилась реклама

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В каналах национального мессенджера Мах начали появляться рекламные объявления, заметил корреспондент «Ведомостей». В пресс-службе Мах «Ведомостям» подтвердили, что платформа начала тестировать рекламные инструменты. О полноформатном запуске там пообещали расказать позже.

Собеседник, близкий к VK, подтвердил, что Мах начал тестировать рекламный инвентарь через «VK рекламу». Он рассказал, что в основе лежит Discovery-платформа – единое решение VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы. Она обеспечивает более точное таргетирование рекламных сообщений и показ релевантных для пользователя предложений.

На первом этапе будут рекламироваться другие каналы, отметил собеседник. При настройке кампании можно будет выбирать таргетинг на разные категории пользователей. На образовательной платформе «Сферум» рекламы не будет.

«Ведомости» обратились за комментарием к генеральному директору Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрию Гуляеву. Он напомнил, что реклама в Мах уже была, но в формате постов авторов в каналах.

«Расширение рекламного инвентаря – логичный шаг в развитии платформы. Он позволит предпринимателям находить свою аудиторию, растить узнаваемость своих каналов, продвигать товары и услуги», – заключил Гуляев.

15 сентября заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко заявил, что цифровым ID мессенджера Мах пользуются более 9 млн человек. По словам Григоренко, граждане заинтересованы в использовании подобных возможностей. Он добавил, что сейчас правительство собирается внедрить в приложение цифровые документы – в первую очередь водительские права и свидетельство о рождении.

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