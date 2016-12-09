В ноябре продажи легковых автомобилей выросли впервые за два года

В ноябре в России было продано 132 346 легковых и легких коммерческих автомобилей – на 0,6% больше, чем за тот же месяц годом ранее, объявила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В результате падение продаж в 2016 г. сократилось до 12% с 13,3% по итогам января – октября. Это существенно меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, когда рынок рухнул на 34,5%. Дно в 2016 г. (не считая января и мая с их длинными праздниками) было достигнуто в июле, когда было реализовано 109 400 машин, после чего продажи ежемесячно увеличивались. Рост вторичного рынка автомобилей начался еще раньше – в феврале 2016 г.

«Мы видим оптимистичный тренд: автомобильный парк стареет, в то время как растет вторичный рынок автомобилей. Обычно, если это происходит, наступает время, когда цена бывшего в употреблении автомобиля и цена нового автомобиля пересекаются. И именно тогда отмечается большой приток людей на рынок новых автомобилей», – сказал «Ведомостям» Джеймс Фарли, президент Ford of Europe, Middle East & Africa.

Основные причины роста в ноябре – стабилизация ситуации в экономике и доходов населения, отложенный спрос, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Кроме того, потребители сомневались, будут ли продолжены госпрограммы стимулирования спроса на автомобили, поэтому торопились купить машину со скидками сейчас, добавляет он.

Спрос на автомобили в ноябре заметно оживился благодаря многочисленным предновогодним акциям и ожиданию новой волны повышения цен уже в начале будущего года, считает директор дилерского центра BMW «Пеликан праймари» ГК «Рольф» Ирина Цыганкова. В результате автодилеры даже захватили часть декабрьских продаж, говорит директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «Автоспеццентр» Алексей Потапов.

Является ли увеличение продаж в ноябре новым трендом рынка, будет видно по итогам декабря, пока выводы делать еще рано, приводятся в сообщении АЕБ слова председателя комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера. Увеличение продаж – краткосрочный всплеск, связанный как с традиционным новогодним повышением покупательской способности, так и с ожидаемым увеличением цен на автомобили, уверена технический директор бизнес-подразделения Jaguar Land Rover и Volvo ГК «Независимость» Алла Мартынова.

АЕБ прогнозирует, что по итогам года будет продано 1,44 млн машин. Следовательно, за декабрь предстоит продать не менее 160 000 автомобилей. Этого показателя получится достичь (или он будет незначительно ниже), поскольку, как правило, продажи в декабре идут более активно, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Цыганкова из «Рольфа» также ждет, что рынок «снова выйдет в плюс».

Аналитики ожидают роста и в 2017 г.: Беспалов и Удалов ждут роста продаж примерно на 5%. В 2017 г. при условии продолжения господдержки отрасли рынок может вырасти на 3–7%, прогнозирует представитель Kia. Дальнейший рост будет связан с накоплением отложенного спроса и относительной стабильностью цен на нефть и курсов валют, говорит Удалов.

Кроме того, существует средний срок владения новым автомобилем – около пяти лет, добавляет Беспалов. Если учесть, что рынок достиг пика в 2012 г., то значительное число владельцев, вероятно, начнет менять автомобили в 2017 г., подстегнув рост продаж. Но докризисных продаж достичь вряд ли удастся даже в ближайшие пять лет, потому что рост будет вялым из-за медленного восстановления экономики.