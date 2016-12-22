Производство автомобилей в Петербурге за 2016 год снизится максимум на 8%

Петербургские заводы закроются на недолгие каникулы
Евгений Егоров / Ведомости
С января по ноябрь 2016 г. петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 256 400 легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». В ноябре производство выросло на 2% до 26 600 машин. Рост обусловлен низкой базой прошлого года: первую половину ноября 2015 г. не работал завода Toyota, объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По данным агентства, на завод Hyundai по итогам января – ноября приходится 74% от общего объема выпуска машин в Петербурге, на Toyota и Nissan – по 13%. Производство легковых автомобилей в России за 11 месяцев упало на 8,9%, по данным Росстата.