Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Флагманы притормозили

Производство автомобилей в Петербурге за 2016 год снизится максимум на 8%

Это связано с падением спроса на флагманские модели завода Hyundai – Solaris и Kia Rio
Петербургские заводы закроются на недолгие каникулы
Петербургские заводы закроются на недолгие каникулы
Евгений Егоров / Ведомости

С января по ноябрь 2016 г. петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 256 400 легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». В ноябре производство выросло на 2% до 26 600 машин. Рост обусловлен низкой базой прошлого года: первую половину ноября 2015 г. не работал завода Toyota, объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По данным агентства, на завод Hyundai по итогам января – ноября приходится 74% от общего объема выпуска машин в Петербурге, на Toyota и Nissan – по 13%. Производство легковых автомобилей в России за 11 месяцев упало на 8,9%, по данным Росстата.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике