Uber отозвала беспилотные автомобили с улиц Сан-Франциско

Uber Technologies прекратила тестирование самоуправляемых автомобилей на улицах Сан-Франциско, свернув программу через неделю после ее запуска, сообщает Reuters. 21 декабря департамент автотранспорта штата Калифорния (DMV) объявил, что отозвал лицензии у 16 беспилотных машин Uber, поскольку у них не было надлежаще оформленных разрешений на испытания. Автомобильный регулятор Калифорнии еще неделю назад потребовал от Uber прекратить тестовые поездки через несколько часов после их начала, поскольку компания не оформила такое же разрешение, как ее конкуренты, среди которых Alphabet, Tesla, General Motors и Volkswagen. Главный юрисконсульт DMV Брайан Сублет грозил компании судом. Формально лицензии у 16 машин Uber были отозваны из-за нарушений при их оформлении, сообщает USA Today: в департаменте объяснили, что в документах следовало отмечать, что это опытные экземпляры.

Uber возражала, что не была обязана получить такое разрешение, поскольку во время испытаний за их ходом следят люди, которые находятся в каждом из тестовых автомобилей и готовы в любой момент перехватить управление. Регулятор ссылается на то, что эти машины способны двигаться и без контроля или активного вмешательства живого человека, следовательно, разрешение на них все же нужно. Uber объясняла, что это не тот случай, поскольку ее машины не могут подолгу находиться в автономном режиме. DMV уговаривала, что если бы Uber получила разрешение, то регулятор открыл бы для испытаний зеленую улицу. Директор департамента Джин Сиомото в письме Uber выражала готовность лично способствовать скорому рассмотрению заявки компании и оформлению разрешения и ушло бы на это меньше трех дней.

«Мы ищем место для возобновления испытаний наших автомобилей, при этом на 100% сохраняем приверженность проекту в Калифорнии и удвоим усилия, чтобы в штате были разработаны работающие правила [для беспилотных машин]», – заявила представитель Uber.

Чиновники считают, что требование оформить разрешение связано с вопросом безопасности, Uber жалуется, что властям штата важнее следование сложным правилам, а не технологические инновации, отмечает Reuters.

Мэр Сан-Франциско Эд Ли выразил удовлетворение тем, что департамент транспорта принудил Uber к исполнению закона. «Я всегда был ярым сторонником инноваций и развития технологий беспилотного вождения и их испытания, но только при условии, что на первом месте будет безопасность живых людей – пешеходов и велосипедистов», – цитирует его заявление USA Today.

Сан-Франциско должен был стать вторым полигоном для беспилотных машин Uber. В сентябре компания начала испытания 14 таких автомобилей в Питсбурге. В Сан-Франциско на испытаниях уже произошла курьезная ситуация. В интернете появилась видеозапись, как один из ее самоуправляемых автомобилей пересек пешеходный переход в этом городе, проехав на красный свет. Но Uber объяснила, что в тот момент автомобилем управлял водитель и в нем не было пассажиров. «Инцидент произошел по вине водителя. Вот почему мы уверены, что дороги станут намного безопаснее благодаря самоуправляемым автомобилям Uber», – заявлял Bloomberg представитель компании.