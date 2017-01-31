Ford Sollers сокращает офисных работников

Fоrd Sollers запускает новую программу добровольного ухода – при увольнении по соглашению сторон с 1 по 13 февраля люди получат пять окладов, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одному из предприятий СП, и один из российских дилеров Ford. По их словам, программа ориентирована на офисных работников во всех подразделениях СП, т. е. в Ленинградской области (автозавод), Республике Татарстан (два автозавода и один завод двигателей) и центральном офисе в Москве. Соответствующее письмо компания разослала в пятницу, 27 января, уточнил один из собеседников.

Представитель Ford Sollers подтвердил запуск этой программы: «Мы продолжаем приводить штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом и нашим ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе». Сейчас, по его словам, в компании трудится около 4500 человек. По словам одного из собеседников, цель – сократить треть офисных сотрудников, на которых приходится четверть общей численности Ford Sollers. Представитель СП этот целевой ориентир опровергает, ссылаясь на то, что программа добровольная. Насколько компания хотела бы сократить офисный персонал, он не говорит.

В 2016 г. дела Ford шли лучше рынка: продажи автомобилей этой марки в России выросли на 10% до 42 528 шт., а весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 11% до 1,4 млн шт., гласят данные АЕБ. Но из-за затяжного падения спроса в нашей стране продажи невелики, напоминает дилер. По сравнению с рекордным для России 2012 годом рынок сократился вдвое, а продажи Ford – втрое. Восстановление рынка может начаться в 2017 г., но темпы роста будут небольшими, добавляет собеседник. В этой ситуации, а также с учетом глобальной тенденции автоматизации процессов курс на сокращение персонала выглядит логично, заключает дилер.

Экспорт растет В 2016 г. Ford Sollers увеличил экспорт более чем в 4 раза до 880 автомобилей, сообщала компания. Основными экспортируемыми моделями были Ford Transit (26% всего экспорта), Ford Focus (25%) и Ford Fiesta (24%).

Президент Ford по странам Европы, Ближнего Востока и Африки Джеймс Фарли в декабрьском интервью «Ведомостям» говорил, что бизнес в России планируется сделать прибыльным за несколько лет.

Программы увольнения по соглашению сторон Ford Sollers, как и другие российские автозаводы в России, использует не первый раз. Например, такая программа в конце января завершилась на заводе во Всеволожске, отмечает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, программа была ориентирована на производственных работников, ею воспользовалось, по предварительным данным, более 130 человек, а около 60 согласилось на сокращение. Представитель компании это не комментирует. В начале января он говорил, что в 2013 г. на заводе во Всеволожске работало около 1500 человек, теперь – чуть более 1000.

В ноябре завод во Всеволожске ушел в простой, но после зимних каникул, как и другие предприятия Ford Sollers, вернулся к пятидневной рабочей неделе. В то время как режим неполного рабочего времени с небольшими перерывами действовал на предприятии с 2014 г. Это произошло в том числе благодаря росту спроса на Ford Focus – самую продаваемую модель марки в России, пояснял представитель СП.

По итогам 2016 г. завод мог выпустить около 15 000 автомобилей, по оценке гендиректора «Auto-Dealer – СПб» Михаила Чаплыгина. В 2017 г. здесь планируется производить примерно по 2000 машин в месяц, сохраняя такой темп до лета, говорит один из источников «Ведомостей». Для сравнения: проектная мощность завода во Всеволожске – 160 000 машин в год.

По мнению дилера, новая программа увольнения на предложенных компанией условиях многих заинтересует: «Это гиперлояльный вариант увольнения». Он предположил, что если желающих наберется мало, то компания продолжит оптимизацию, но уже с помощью сокращений. Так же думает и человек, близкий к одному из заводов СП. Представитель Ford Sollers не стал это комментировать.

Продолжает оптимизацию численности и крупнейший российский производитель легковых машин «АвтоВАЗ». Сейчас на предприятии действуют пенсионная программа софинансирования (доплата к пенсии при увольнении) и программа увольнения по соглашению сторон, напоминает его представитель. «У нас четырехдневная неделя, никакие сокращения невозможны», – добавляет он. Но с 20 февраля завод возвращается к полной рабочей неделе. «Мы не собираемся запускать какой-то серьезной программы по сокращению персонала. Сейчас прорабатываем план, по которому вместе с мэром Тольятти, вместе с губернатором Самарской области, вместе с локальными и федеральными властями найдем рабочие места для всех сотрудников, которые входят в излишнее число работников», – цитировала «Российская газета» слова президента «АвтоВАЗа» Николя Мора. «На данный момент информации о планируемых сокращениях в 2017 г. нет», – сказал представитель группы Nissan (у компании автозавод в Санкт-Петербурге). Volkswagen (автозавод в Калуге), по словам его представителя, сокращения и программы увольнения по соглашению сторон на 2017 г. не планирует.

В подготовке статьи участвовал Дмитрий Горшенин