Автомобильная промышленность

PSA Group покупает Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро

Компания станет вторым по величине автопроизводителем в Европе
Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall - правильный партнер для французской компании
Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall - правильный партнер для французской компании
Regis Duvignau / Reuters

Французская PSA Group договорилась с General Motors о покупке европейского подразделения GM, в которое входят Opel и Vauxhall. Стоимость активов оценивается в 1,3 млрд евро и 0,9 млрд евро соответственно, говорится в совместном заявлении компаний.

После приобретения компаний, общая выручка которых составила 17,7 млрд евро в 2016 г., PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17%. Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей. Объемы продаж в насыщенном массовом сегменте рынка Европы имеют решающее значение для автопроизводителей, и присоединение такой крупной марки, как Opel, поможет PSA распределить затраты на разработку новых автомобилей и силовых агрегатов под большее количество транспортных средств.

PSA Group может купить европейский бизнес General Motors, включая Opel
General Motors продает Opel
Покупателем европейского бизнеса GM может стать французская PSA Group

Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall – правильный партнер для французской компании. Ранее он отмечал, что Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как во владении GM такие возможности бренда ограничены.

Мэри Барра, возглавляющая GM, отметила, что Opel и Vauxhall по итогам сделки окажутся в еще более выгодном положении в долгосрочной перспективе. Объем синергетического эффекта в годовом выражении составит 1,7 млрд евро к 2026 г. PSA ожидает, что к 2020 г. Opel/Vauxhall достигнет положительного операционного свободного денежного потока.

PSA совместно с BNP Paribas также приобретает европейский бизнес GM Financial через созданное совместное предприятие (равные доли по 50%), которое позволит сохранить текущую европейскую платформу и команду GM Financial.

Opel обойдется Peugeot в $2 млрд

Сделка PSA и GM включает в себя приобретение брендов Opel и Vauxhall, шести заводов по сборке и пяти – по производству компонентов, а также одного инженерного центра – Russelsheim. Opel/Vauxhall также продолжат пользоваться лицензиями GM на интеллектуальную собственность на своих автомобилях, постепенно переходя на платформы PSA в ближайшие годы.

Какие машины больше не будут продавать в России

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Chevrolet Trailblazer
от 1,76 млн руб., производился в Санкт-Петербурге (SKD) / GM
Chevrolet Trailblazer
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Opel Corsa, от 545 000 руб., импортировался из Евросоюза
GM
Opel Corsa, от 545 000 руб., импортировался из Евросоюза
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Chevrolet Spark, стоит от 599 000 руб., импортировался в Россию
GM
Chevrolet Spark, стоит от 599 000 руб., импортировался в Россию
3/25
Opel Antara, 1,3 млн руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и предприятии «Автотор» в Калининграде...
GM
Opel Antara, 1,3 млн руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и предприятии «Автотор» в Калининграде...
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... и построенный на той же платформе Chevrolet Captiva, от 1,5 млн руб., также производился в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
GM
... и построенный на той же платформе Chevrolet Captiva, от 1,5 млн руб., также производился в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
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Седан Chevrolet Aveo, от 568 000 руб., производится на ГАЗе в Нижнем Новгороде
GM
Седан Chevrolet Aveo, от 568 000 руб., производится на ГАЗе в Нижнем Новгороде
6/25
Хетчбэк Chevrolet Aveo, от 723 000 руб., производился на ГАЗе в Нижнем Новгороде
GM
Хетчбэк Chevrolet Aveo, от 723 000 руб., производился на ГАЗе в Нижнем Новгороде
7/25
Chevrolet Cobalt, от 627 000 руб., импортировался из Узбекистана (завод GM Uzbekistan)
GM
Chevrolet Cobalt, от 627 000 руб., импортировался из Узбекистана (завод GM Uzbekistan)
8/25
Седан Chevrolet Cruze, от 820 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
GM
Седан Chevrolet Cruze, от 820 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
9/25
Хетчбэк Opel Astra, от 800 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
GM
Хетчбэк Opel Astra, от 800 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
10/25
Хетчбэк Chevrolet Cruze, от 794 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
GM
Хетчбэк Chevrolet Cruze, от 794 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
11/25
Opel Insignia OPC, от 1,6 млн руб.
GM
Opel Insignia OPC, от 1,6 млн руб.
12/25
Универсал Chevrolet Cruze, от 805 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
GM
Универсал Chevrolet Cruze, от 805 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
13/25
Chevrolet Malibu, от 1,19 млн руб., поставлялся из Узбекистана (сборка SKD)
GM
Chevrolet Malibu, от 1,19 млн руб., поставлялся из Узбекистана (сборка SKD)
14/25
Chevrolet Orlando, от 1,06 млн руб., производился на «Автоторе»
GM
Chevrolet Orlando, от 1,06 млн руб., производился на «Автоторе»
15/25
Opel Insignia, от 1,19 млн руб., производился на «Автоторе»
GM
Opel Insignia, от 1,19 млн руб., производился на «Автоторе»
16/25
Седан Opel Astra, 830 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
GM
Седан Opel Astra, 830 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
17/25
Трехдверный хетчбэк Opel Astra GTS, от 1,04 млн руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
GM
Трехдверный хетчбэк Opel Astra GTS, от 1,04 млн руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
18/25
Opel Astra Family (предыдущее поколение Astra H), от 710 000 руб., производился на «Автоторе»
GM
Opel Astra Family (предыдущее поколение Astra H), от 710 000 руб., производился на «Автоторе»
19/25
Opel Mokka, от 1,01 млн руб., производился на «Автоторе»
GM
Opel Mokka, от 1,01 млн руб., производился на «Автоторе»
20/25
Opel Zafira Tourer, от 1,26 млн руб., импортировался из Евросоюза
GM
Opel Zafira Tourer, от 1,26 млн руб., импортировался из Евросоюза
21/25
Opel Zafira Family (предыдущее поколение Zafira B), от 1,12 млн руб., производилась на «Автоторе»
GM
Opel Zafira Family (предыдущее поколение Zafira B), от 1,12 млн руб., производилась на «Автоторе»
22/25
Opel Meriva, От 960 000 руб, производился на «Автоторе»
GM
Opel Meriva, От 960 000 руб, производился на «Автоторе»
23/25
Также теперь на российском рынке не появится микролитражка Adam ...
GM
Также теперь на российском рынке не появится микролитражка Adam ...
24/25
... и кабриолет Cascada
GM
... и кабриолет Cascada
25/25
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