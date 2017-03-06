PSA Group покупает Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро

Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall - правильный партнер для французской компании
Regis Duvignau / Reuters
Французская PSA Group договорилась с General Motors о покупке европейского подразделения GM, в которое входят Opel и Vauxhall. Стоимость активов оценивается в 1,3 млрд евро и 0,9 млрд евро соответственно, говорится в совместном заявлении компаний.
После приобретения компаний, общая выручка которых составила 17,7 млрд евро в 2016 г., PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17%. Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей. Объемы продаж в насыщенном массовом сегменте рынка Европы имеют решающее значение для автопроизводителей, и присоединение такой крупной марки, как Opel, поможет PSA распределить затраты на разработку новых автомобилей и силовых агрегатов под большее количество транспортных средств.
Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall – правильный партнер для французской компании. Ранее он отмечал, что Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как во владении GM такие возможности бренда ограничены.
Мэри Барра, возглавляющая GM, отметила, что Opel и Vauxhall по итогам сделки окажутся в еще более выгодном положении в долгосрочной перспективе. Объем синергетического эффекта в годовом выражении составит 1,7 млрд евро к 2026 г. PSA ожидает, что к 2020 г. Opel/Vauxhall достигнет положительного операционного свободного денежного потока.
PSA совместно с BNP Paribas также приобретает европейский бизнес GM Financial через созданное совместное предприятие (равные доли по 50%), которое позволит сохранить текущую европейскую платформу и команду GM Financial.
Сделка PSA и GM включает в себя приобретение брендов Opel и Vauxhall, шести заводов по сборке и пяти – по производству компонентов, а также одного инженерного центра – Russelsheim. Opel/Vauxhall также продолжат пользоваться лицензиями GM на интеллектуальную собственность на своих автомобилях, постепенно переходя на платформы PSA в ближайшие годы.
Какие машины больше не будут продавать в России
от 1,76 млн руб., производился в Санкт-Петербурге (SKD) / GM
Chevrolet Trailblazer
1/25
GM
Opel Corsa, от 545 000 руб., импортировался из Евросоюза
2/25
GM
Chevrolet Spark, стоит от 599 000 руб., импортировался в Россию
3/25
GM
Opel Antara, 1,3 млн руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и предприятии «Автотор» в Калининграде...
4/25
GM
... и построенный на той же платформе Chevrolet Captiva, от 1,5 млн руб., также производился в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
5/25
GM
Седан Chevrolet Aveo, от 568 000 руб., производится на ГАЗе в Нижнем Новгороде
6/25
GM
Хетчбэк Chevrolet Aveo, от 723 000 руб., производился на ГАЗе в Нижнем Новгороде
7/25
GM
Chevrolet Cobalt, от 627 000 руб., импортировался из Узбекистана (завод GM Uzbekistan)
8/25
GM
Седан Chevrolet Cruze, от 820 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
9/25
GM
Хетчбэк Opel Astra, от 800 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
10/25
GM
Хетчбэк Chevrolet Cruze, от 794 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
11/25
GM
Opel Insignia OPC, от 1,6 млн руб.
12/25
GM
Универсал Chevrolet Cruze, от 805 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге и на «Автоторе»
13/25
GM
Chevrolet Malibu, от 1,19 млн руб., поставлялся из Узбекистана (сборка SKD)
14/25
GM
Chevrolet Orlando, от 1,06 млн руб., производился на «Автоторе»
15/25
GM
Opel Insignia, от 1,19 млн руб., производился на «Автоторе»
16/25
GM
Седан Opel Astra, 830 000 руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
17/25
GM
Трехдверный хетчбэк Opel Astra GTS, от 1,04 млн руб., производился на заводе GM в Санкт-Петербурге
18/25
GM
Opel Astra Family (предыдущее поколение Astra H), от 710 000 руб., производился на «Автоторе»
19/25
GM
Opel Mokka, от 1,01 млн руб., производился на «Автоторе»
20/25
GM
Opel Zafira Tourer, от 1,26 млн руб., импортировался из Евросоюза
21/25
GM
Opel Zafira Family (предыдущее поколение Zafira B), от 1,12 млн руб., производилась на «Автоторе»
22/25
GM
Opel Meriva, От 960 000 руб, производился на «Автоторе»
23/25
GM
Также теперь на российском рынке не появится микролитражка Adam ...