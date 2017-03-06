PSA Group покупает Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро

Французская PSA Group договорилась с General Motors о покупке европейского подразделения GM, в которое входят Opel и Vauxhall. Стоимость активов оценивается в 1,3 млрд евро и 0,9 млрд евро соответственно, говорится в совместном заявлении компаний.

После приобретения компаний, общая выручка которых составила 17,7 млрд евро в 2016 г., PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17%. Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей. Объемы продаж в насыщенном массовом сегменте рынка Европы имеют решающее значение для автопроизводителей, и присоединение такой крупной марки, как Opel, поможет PSA распределить затраты на разработку новых автомобилей и силовых агрегатов под большее количество транспортных средств.

Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall – правильный партнер для французской компании. Ранее он отмечал, что Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как во владении GM такие возможности бренда ограничены.

Мэри Барра, возглавляющая GM, отметила, что Opel и Vauxhall по итогам сделки окажутся в еще более выгодном положении в долгосрочной перспективе. Объем синергетического эффекта в годовом выражении составит 1,7 млрд евро к 2026 г. PSA ожидает, что к 2020 г. Opel/Vauxhall достигнет положительного операционного свободного денежного потока.

PSA совместно с BNP Paribas также приобретает европейский бизнес GM Financial через созданное совместное предприятие (равные доли по 50%), которое позволит сохранить текущую европейскую платформу и команду GM Financial.

Сделка PSA и GM включает в себя приобретение брендов Opel и Vauxhall, шести заводов по сборке и пяти – по производству компонентов, а также одного инженерного центра – Russelsheim. Opel/Vauxhall также продолжат пользоваться лицензиями GM на интеллектуальную собственность на своих автомобилях, постепенно переходя на платформы PSA в ближайшие годы.

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