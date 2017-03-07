PSA обещает вернуть Opel к прибыльности за три года

GM пыталась вернуть свой европейский бизнес к прибыльности многие годы, но в плюс Opel/Vauxhall удалось вывести лишь однажды – в первом полугодии 2011 г.

Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Opel и Vauxhall стали французами

В сделку между французской PSA Group и американской General Motors (GM) входят марки Opel и Vauxhall (стоимость активов оценивается в 1,3 млрд евро и 0,9 млрд евро соответственно) и региональное отделение GM Financial. Приобретение Opel/Vauxhall сделает PSA Group второй по величине автомобильной компанией Европы с долей рынка 17%, после Volkswagen Group (24%). Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей.