«АвтоВАЗ» изучает возможность поставок автомобилей в Чехию

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность экспорта продукции в Чехию. С таким заявлением выступил президент компании Николя Мор на открытии завода чешской Brisk Tabor в Тольятти.

«Мы удерживаем около 20% на рынке автомобилей. И мы думаем, что мы можем занять большую долю, мы можем добиться больших результатов, выводя и имея наши хорошие продукты, включая развитие экспортного направления. Мы уже представлены в Германии и Словакии. Мы рассматриваем и Чешскую Республику», - пояснил Мор.

Возможные сроки начала поставок машин в Чехию он не стал уточнять. Министр промышленности Чехии Ян Младек заявил о высокой конкуренции на рынке Чехии. По его мнению, несмотря на это, продукция «АвтоВАЗа» «свою нишу на рынке найдет».