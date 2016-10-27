Tesla второй раз в истории компании получила квартальную прибыль

Чистая прибыль Tesla в июле-сентябре составила $21,878 млн, говорится в отчете компании. Газета Wall Street Journal отмечает, что это второй квартал в истории Tesla, который она закончила с прибылью.

Получение прибыли связано с ростом продаж седанов Model S и кроссоверов Model X, сокращением расходов и удачной продажей другим автопроизводителям так называемых кредитов.

По итогам трех кварталов Tesla остается в минусе. Убытки компании составляют $553,577 млн, что на 2,6% меньше убытка за аналогичный период прошлого года.